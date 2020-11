Gli Orologi del Diavolo oggi, 2 novembre, non va in onda. La fiction co Beppe Fiorello trasloca e mai come questa volta per una buona e giusta causa visto che l’attore è chiamato a cedere il suo posto a Gigi Proietti. Tutti oggi erano pronti a festeggiarlo in occasione dei suoi 80 anni ma il giorno di festa si è trasformato in un doloroso giorno di lutto a cui Rai1 ha deciso di dedicare un omaggio importante ovvero la sua prima serata di oggi.

Rai1 ha subito modificato la sua programmazione mandando in onda oggi, alle 21.25, il one man show “Cavalli di Battaglia” che Proietti realizzò per la rete ammiraglia nel gennaio 2017. In terza serata sarà poi la volta di “Techetechetè. Gigi Proietti solo per voi” e ancora, di notte alle 2.30, “Testimoni e protagonisti: Gigi Proietti” a celebrare l’artista scomparso.

Ecco il tweet che annuncia il cambio di programmazione per questa sera:

Due prime serate in ricordo di #GigiProietti: su @RaiUno stasera alle 21.25 “Cavalli di battaglia”, il suo one man show; martedì #3novembre il film “Preferisco il paradiso” ➡ https://t.co/ayasGPVjzP#2novembre pic.twitter.com/RYmGTT35Z7 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) November 2, 2020

A questo punto il debutto della serie con Beppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo, Gli Orologi del Diavolo dovrà attendere. Ma quando vedremo i primi due episodi? A quanto pare l’attesa sarà davvero lunga perché Gli Orologi del Diavolo non andrà in onda domani o nella seconda parte della settimana bensì lunedì prossimo.

Ci vorrà quindi lunedì 9 novembre per i primi episodi e questo potrebbe spingere la Rai ad optare per un doppio appuntamento settimanale poi per recuperare questa partenza tardiva. Come vi avevamo già anticipato, la serie con Beppe Fiorello è composta da 4 puntate da due episodi e quindi ci terrà compagnia per un mese.