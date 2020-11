DNA Deluxe X di Ghali esce il 13 novembre. Dopo continui rimandi e indiscrezioni, il trapper milanese è finalmente pronto a tornare con un disco che raccoglie la tracklist della versione originale di DNA – pubblicato a febbraio – alla quale si uniscono due inediti che potranno essere ascoltai nel giorno della pubblicazione.

Forte del successo ottenuto con DNA, con il quale ha conquistato subito il disco di platino, Ghali aveva deciso per una versione estesa del disco che è finalmente in grado di pubblicare. Tra le novità annunciate, compaiono Cacao feat Pyrex, MILF feat. Taxi B e due brani inediti; 1993 e MILLEPARE (Badtimes).

L’album, già disponibile per la prenotazione, sarà pubblicato in cofanetto con un doppio vinile, un CD autografato, 2 inediti, 1 poster, 1 kit del DNA. Il disco sarò inoltre pubblicato in un’edizione speciale a tiratura limitata e numerata, che sarà disponibile dal 27 novembre.

L’artista di Cara Italia è ora in radio con Barcellona, il suo ultimo singolo. Il brano è stato presentato anche durante l’ultima puntata di X Factor, nel quale ha portato anche una versione rivisitata della hit Goodtimes. Nell’ultimo album si conta, inoltre, la presenza di Salmo in Boogieman, che era stato rilasciato come singolo di lancio.

Tutto il ricavato dalle vendite della ristampa con inediti di DNA sarà devoluta in beneficenza: “La vera figata, è che tutto il ricavato verrà devoluto agli operatori dello spettacolo che sono stati dimenticati”.

Ghali si unisce, quindi, al coro di artisti che ha deciso di stare vicino ai lavoratori dello spettacolo che stanno ancora aspettando risposte dalle Istituzioni. Ghali è stato anche il primo ha tenere un concerto in drive in ma in Germania. I concerti italiani sono invece rimandati al 2021. L’artista era stato uno dei primi a rinviare i live che avrebbe dovuto tenere a supporto di DNA, anche in tempi non sospetti e prima delle ultime decisioni del Governo.