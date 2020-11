Continuano le offerte anticipate per il Black Friday Amazon. Le promozioni partite lo scorso lunedì continueranno fino al prossimo 26 novembre, ossia il giorno prima del venerdì nero dello shopping in cui si attendono forti sconti un po’ per tutte le categorie merceologiche. Il risparmio, ad ogni modo, è già assicurato in queste ore, in particolare sulle Fire TV Stick a marchio dello store per le quali si è raggiunto un nuovo minimo storico di prezzo.

L’accessorio per rendere davvero smaret anche i televisori pià datati è molto diffuso nel nostro paese. Proprio nelle scorse settimane, è giunta una versione Lite del dispositivo e quelle standard e premium hanno ora nuove funzioni e innovazioni. Anche sui modelli ultimi arrivati è già possibile risparmiare in questo primo scorcio di novembre, tanto da rendere accattivanti le promozioni attuali.

Si parte cone la Fire TV Stick più economica di tutte per il Black Friday anticipato Amazon. Il suo prezzo attuale non supera i 20 euro, per la verità solo 19,90 euro. Il modello ha il telecomando vocale con Alexa mentre manca dei pulsanti fisici della TV ma è un’ottima soluzione decisamente a buon mercato, soprattutto in questo momento.

Ti presentiamo Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite... La versione più conveniente di Fire TV Stick - Goditi uno streaming...

Premi e chiedi ad Alexa - Usa la voce per cercare e guardare contenuti...

Il modello successivo di Amazon Fire TV Stick standard è anch’esso in promozione già in questi giorni che precedono il Black Friday Amazon. Il costo attuale del dispositivo è 29,90 e non 39,90 euro. La differenza principale rispetto all’esemplare precedente è la presenza dei comandi per la TV sul telecomando. Per finire anche la Fire TV Stick 4K Ultra HD è proposta a 39,90 euro. In quest’ultimo caso lo sconto è di ben 20 euro rispetto al valore consueto di listino di 59,90 euro.

Nuova Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la... La nuova generazione del nostro dispositivo per lo streaming più...

Meno disordine, più controllo - Con il telecomando vocale Alexa puoi...

Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima... Il nostro dispositivo per lo streaming più potente, con un’antenna...

Avvia e controlla la riproduzione di film e serie TV con il...

Tutti i modelli di Amazon Fire TV Stick fin qui esaminati sono in pronta consegna e naturalmente il loro acquisto non prevede costi di spedizione.