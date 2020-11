Lungo è stato il percorso di questo cantautore unico. Con quattro amici crea La Van Guardia, un gruppo acustico con cui gira tutta l’Europa, fermandosi a suonare nelle piazze. Esperienza di musicista di strada che gli ha dato una notorietà internazionale, sia per il pubblico che ha goduto delle loro esibizioni che per gli altri musicisti incontrati. Nel 2015 vince The Voice, dopo essere stato scelto dalla squadra dei Facchinetti, Robby e Francesco. Dalla vittoria in un talent a quella più prestigiosa a Musicultura di quest’anno, la manifestazione più prestigiosa per i cantautori. Fa parte del progetto Fonoprint di Bologna, città dove lui, calabrese, è cresciuto artisticamente. L’ho invitato al Premiato Circo Volante del Barone Rosso e, dalla sua esibizione che ha colpito tutti per intensità, ho scelto in questo video, oltre ai suoi racconti, i brani “L’altopiano”, “The Hitter” di Bruce Springsteen e “Domenica”, con cui ha vinto Musicultura 2020.

Fabio Curto con ‘Domenica’ vince l’edizione XXXI di MUSICULTURA 2020 Il cantautore prodotto da Fonoprint ha conquistato il primo premio nella serata finale allo Sferisterio di Macerata della prestigiosa manifestazione dedicata alla canzone d’autore. Ha trionfato con il brano ‘Domenica’

Fabio, origini calabresi, vive e lavora a Bologna da anni e da molto tempo ha avviato uno stretto rapporto di collaborazione con Fonoprint, gli studi di registrazione cittadini intorno ai quali, nel corso del tempo, si è sedimentata la più originale canzone d’autore italiana.

Proprio per Fonoprint Fabio Curto, che oltre a essere un cantante, è un polistrumentista, che suona quasi tutti gli strumenti presenti nei suoi album, ha pubblicato il suo ultimo album, “Rive_Volume 1”, una miscela di melodia e fraseggi dalla forte influenza blues, il linguaggio sonoro che più di tutti ha segnato la sua esperienza creaIva.

Una carriera già molto ricca, nonostante la giovane età, caratterizzata, dopo una vittoria nel 2015 a The Voice, da un continuo viaggiare in Europa e non solo, portando la sua musica fino a piazze importanti come il Teatro del Cremlino e per le strade del mondo, raccogliendo suggestioni, facendo incontri. Tutte esperienze che sono poi confluite nel suo lavoro più maturo, e poi nel brano con il quale ha partecipato, vincendo, a Musicultura, conquistando il pubblico di Macerata con un sound delicato, grazie a una formazione acustica che non ha esitato a prendersi pause coraggiose e a giocare di forte dinamica.

Fabio Curto è un cantautore polistrumentista nato ad Acri (Cs). È stato conosciuto dal grande pubblico nel 2015 grazie alla vittoria del talent show “THE VOICE OF ITALY” di Rai 2 che ne ha messo in risalto la voce particolarmente intensa e la capacità di creare un forte legame emotivo con gli ascoltatori, anche accompagnato unicamente dalla chitarra. L’attività musicale di Fabio è molto varia e particolare: inizia a comporre già 12 anni e fonda diverse band dal sound originale come L’Etandonné (genere rock italiano) e La Van Guardia, quintetto acustico che sposa lo swing, la rumba e la tradizione Gypsi dei Balcani. Dopo il conseguimento della laurea in Scienze Politiche presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna decide di intraprendere l’arte di strada viaggiando in gran parte d’Europa, dove si esibisce sia da solo che accompagnato da una band. Successivamente alla vittoria del Talent pubblica un Ep con Universal nel quale sono contenuti i brani eseguiti durante il programma, con l’aggiunta di altri tre originali. Nel 2017 – dopo due anni di attività live – Fabio esce con un nuovo singolo “Via da qua” in collaborazione con “Marasco Comunicazione”, brano che conquista l’interesse di molti intenditori del settore. L’anno seguente firma un contratto discografico con l’etichetta Fonoprint con la quale pubblica l’album “Rive, volume 1”. Quest’ultimo progetto è stato ben accolto dalla critica grazie al suo sound internazionale e lo stile particolare definito poi “DARK BLUES”. Nell’album sono contenuti i singoli “Mi sento in orbita”, “Neve al sole”, “Only you”e “Domenica”. Il talento di Fabio arriva anche oltreoceano: suona al “Pizza Fest Toronto 2018” (Canada) ed è invitato al “ITALIAN NATIONAL BALL 2018” (Australia) in occasione del cinquantennale della manifestazione – dove si esibisce dinnanzi alle autorità e all’Ambasciata Italiana, suscitando anche lì un grande interesse – inoltre ha recentemente suonato come artista principale alla “Carlton Italian Festa 2018” di Melbourne. In aggiunta, è stato chiamato come ospite allo Slaviansky Bazar in Bielorussia insieme a Savage, Riccardo Fogli, Pupo e altri artisti internazionali. Su suolo nazionale è stato scelto come cantante Italiano per lo spettacolo sinfonico “best of Sanremo” al Teatro del Cremlino, accompagnato dalla orchestra filarmonica di Mosca. Tra i riconoscimenti più importanti il “Premio Mia Martini Giovani”, “Premio Stella del Sud” (sezione musica e social) e il “Premio Letterario Nazionale Vincenzo Padula”.