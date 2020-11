Non è la prima volta che si parla della possibilità che Big Little Lies 3 ci sia e anche in queste ore arriva quella che sembra una velata conferma proprio da Nicole Kidman. Il successo della miniserie ha costretto la produzione a pensare ad una seconda, riuscitissima, stagione, ma adesso la saga delle ragazze di Monterey potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo, il terzo, che sarebbe in lavorazione proprio in queste settimane.

A poche ore dalla messa in onda di un nuovo episodio di The Undoing (alla domenica in onda negli Usa), Nicole Kidman ha rivelato che Big Little Lies 3 sta prendendo forma, almeno sulla carta. Secondo quanto riporta SpoilerTv, parlando al podcast Jam Nation di iHeart Radio, Nicole Kidman ha confermato che l’autrice Liane Moriarty sta lavorando a un nuovo libro che servirà da base per la terza stagione dello show della HBO. Sempre l’attrice, in un’intervista a Marie Claire all’inizio di ottobre, aveva rivelato che l’intero cast è pronto a tornare per una nuova stagione.

Il terzo indizio che confermerebbe la conferma di Big Little Lies 3 è Production Weekly che ha messo la nuova stagione come In sviluppo. Tutto confermato quindi? Ma quale potrebbe essere l’idea sulla quale basare il terzo capitolo?

Nel finale di Big Little Lies 2 abbiamo lasciato le 5 di Monterey davanti al commissariato pronte a dire la loro su quello che è successo davvero quella notte non prima di aver sistemato i pezzi traballanti delle loro vite. Renata ha distrutto i giocattoli di Gordon e buttato via la fede quando ha scoperto che lui è l’unico a non aver rinunciato a niente subito dopo lo scandalo che li ha travolti, nello stesso momento Bonnie ha confessato a Nathan di non amarlo più mentre Celeste si è finalmente liberata della suocera impicciona. Ed ha perdonato Madeline ed è pronto a rinnovare i loro voti. Ma cosa ne sarà se le donne riveleranno a tutti quello che hanno fatto?