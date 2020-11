Non vi siete mai iscritti ad Infinity, ma pensate sia giunto il momento di farlo? Potreste, nel caso, decidere di aderire ad un’interessante iniziativa promozionale che vede protagonista la nota piattaforma di contenuti in streaming in collaborazione con PayPal (sempre che lo scegliate come metodo di pagamento). Il codice sconto ‘PAYPAL30‘ vi darà diritto ad una prova gratuita di 1 mese, per poi godere di altri 3 mesi di visione a soli 3,99 euro al mese.

Per chi proprio non lo conoscesse, anche se la sua fama lo precede, Infinity (un prodotto del marchio Mediaset) include tanti film e serie TV in esclusiva. La fruizione dei contenuti è possibile attraverso il sito web, tramite applicazione per smartphone, oppure per integrazione nei principali smart TV presenti in circolazione. Una volta scaduta la promozione, il servizio procederà al rinnovo automatico, sebbene sia possibile rescindere dal contratto in qualsiasi momento (anche prima che scada la prova gratuita di 1 mese, ed evitando quindi spese aggiuntive laddove il servizio non vi avesse convinto). La promozione che vi abbiamo sopra illustrato resterà valida fino al 31 dicembre 2020 (non sappiamo se poi ci saranno proroghe, al momento queste sono le uniche informazioni che abbiamo a disposizione): questo significa che in qualsiasi frangente, fino a quella data, sarò possibile aderire alla promozione per fruire dei contenuti offerti da Infinity per 30 giorni gratis e poi per 3 mesi a 3,99 euro al mese. Tutto quanto dovrete fare per attivare l’offerta è cliccare su questo indirizzo.

PayPal, peraltro, ha lanciato anche altre due iniziative di vecchia conoscenza, la prima che permette di ottenere 10 euro di sconto su Unieuro, e la seconda il 20% di sconto su Guess. Trovate tutti quanti i dettagli indicati in questa pagina. Se avete qualche domanda in particolare da farci non esitate ad utilizzare il box dei commenti qui sotto.