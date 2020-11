Giunge notizia da SamMobile circa la distribuzione delle patch di sicurezza di novembre 2020 sui Samsung Galaxy S10, Note 10 e Note 20, dopo aver toccato prima i Samsung Galaxy S20 nelle sue tre declinazioni. La giornata di oggi 2 novembre è votata agli aggiornamenti in casa del produttore asiatico: sono tanti, come avete avuto modo di vedere, i dispositivi a raccogliere in queste ore le ultime correzioni di sicurezza, anche se con diversi registri delle modifiche introdotte e versioni del firmware.

L’upgrade relativo al Samsung Galaxy Note 20 è forse quello meno eccitante, in quanto porta con sé solo la patch di sicurezza di novembre 2020. Come per l’aggiornamento che ha raggiunto, sempre nella giornata di oggi, i Samsung Galaxy S20, ci si possono aspettare dal colosso di Seul nuove funzionalità per le sue ammiraglie del 2020 solo con l’arrivo della One UI 3.0, che è attualmente in fase beta in alcuni mercati e sarà disponibile di certo prima della fine dell’anno per alcuni dispositivi. Il changelog dei Samsung Galaxy S10, nel frattempo, vanta miglioramenti del Wi-Fi e della fotocamera, adesso più stabile. Per quanto riguarda i Samsung Galaxy Note 10, il registro delle modifiche non è ancora disponibile, ma la versione del firmware suggerisce che il pacchetto non abbia introdotto solo le patch di sicurezza di novembre 2020 (torneremo sull’argomento il prima possibile).

Se avete un dispositivo delle serie Samsung Galaxy S10, Note 10 e Note 20, come anche della nuova ammiraglia dei Samsung Galaxy S20, potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento con l’ultima patch di sicurezza seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘ (tenendo sempre a mente che l’installazione non comporterà sicuramente la perdita dei dati personali presenti a bordo dei Samsung Galaxy S10, Note 10 e Note 20). Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.