Francesco Totti positivo al coronavirus? Il tanto amato capitano della Roma ha contratto il virus Covid-19 nei giorni scorsi ma solo in questo lunedì 2 novembre abbiamo conferma del suo contagio, dopo le prime notizie battute da alcuni organi di stampa negli ultimi minuti tra cui anche Fanpage.it.

Quali sarebbero le esatte condizioni di salute del grande calciatore romano? La scoperta della positività al virus dell’attuale pandemia sarebbe giunta la settimana scorsa ma non è nota l’esatta tempistica dell’inizio della malattia. Sembrerebbe proprio che il decorso dell’infezione per l’ex capitano della Roma non sia passato senza lasciare strascichi. Proprio Totti avrebbe avuto la febbre e altri sintomi riconducibili alla malattia e proprio per questo motivo avrebbe effettuato il tampone naso faringeo poi risultato positivo.

Dunque Totti positivo al coronavirus ma non asintomatico: queste sono le notizie finora a disposizione ma che probabilmente verranno confermate solo nel corso del pomeriggio. Quello che sembra assolutamente certo è che lo stato di salute dell’ex giocatore sia in netto miglioramento adesso, almeno rispetto a fine ottobre. Dopo gli episodi febbrili dei giorni scorsi, insomma, le sue condizioni di salute starebbero migliorando.

Mentre Totti è risultato positivo al Covid-19, non sono chiare le condizioni di salute del resto della famiglia dell’ex capitano della Roma. Non è noto in effetti se siano ugualmente contagiati la moglie e conduttrice Ilary Blasi ma anche i figli o se il giocatore risulti in isolamento rispetto proprio agli altri membri del nucleo famigliare. Probabilmente anche a tal proposito, ne sapremo di più nelle prossime ore. Va ricordato che il padre di Totti è scomparso lo scorso 12 ottobre, proprio a seguito di alcune complicanze dovute al Covid-19 e pure la mamma del calciatore ha contratto la stessa malattia nel mese appena terminato. L’evoluzione dell’infezione andrà di certo seguita nei prossimi giorni, sperando in una pronta guarigione.