L’esperienza di acquisto di un nuovo prodotto Apple non sarebbe la stessa fuori da un Apple Store. Soprattutto ora che i nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro sono disponibili per essere portati a casa da una manciata di settimane, in attesa del grande debutto dei modelli Mini e Pro Max – in arrivo il prossimo 13 novembre. E se è vero che i melafonini sono inevitabilmente andati a ruba un po’ ovunque – tanto da far registrare veri e propri sold-out in diversi negozi fisici e online -, allo stesso modo anche il colosso di Cupertino ha dovuto far fronte all’emergenza sanitaria da Coronavirus sul territorio italiano.

Le restrizioni messe in campo da Regioni e Governi per fare fronte alla seconda ondata di contagi hanno infatti costretto l’azienda americana a chiudere alcuni Apple Store in Italia almeno per il weekend, o in alternativa a ridurre l’orario di apertura al pubblico. In attesa del nuovo DPCM, andiamo allora a fare chiarezza sulla situazione, con una lista aggiornata degli orari in tutta la Penisola:

Apple Via Rizzoli: aperto fino alle 20:00, anche di domenica

aperto fino alle 20:00, anche di domenica Apple Campania : lavora ad orario ridotto, dalle 10:00 alle 20, nel weekend fino alle 21:00

: lavora ad orario ridotto, dalle 10:00 alle 20, nel weekend fino alle 21:00 Apple Porta di Roma: orario ridotto tutti i giorni, dalle 10 alle 20

orario ridotto tutti i giorni, dalle 10 alle 20 Apple Nave de Vero : orario ridotto, alle 9 alle 20, la domenica dalle 10 alle 20

: orario ridotto, alle 9 alle 20, la domenica dalle 10 alle 20 Apple I Gigli : orario ridotto tutti i giorni, dalle 9 alle 20

: orario ridotto tutti i giorni, dalle 9 alle 20 Apple Piazza Liberty : chiuso sabato e domenica

: chiuso sabato e domenica Apple Carosello : chiuso nel weekend

: chiuso nel weekend Apple Centro Sicilia : la domenica lavora dalle 9 alle 14

: la domenica lavora dalle 9 alle 14 Apple Euroma2 : orario ridotto, dalle 10 alle 20

: orario ridotto, dalle 10 alle 20 Apple Oriocenter : chiuso sabato e domenica

: chiuso sabato e domenica Apple Firenze : aperto dalle 10 alle 20

: aperto dalle 10 alle 20 Apple Le Befane : aperto dalle 9 alle 21

: aperto dalle 9 alle 21 Apple Le Gru : chiuso sabato e domenica

: chiuso sabato e domenica Apple Fiordaliso : chiuso sabato e domenica

: chiuso sabato e domenica Apple Il Leone : chiuso sabato e domenica

: chiuso sabato e domenica Apple Via Roma: chiuso sabato e domenica

Naturalmente in tutti gli Apple Store italiani sono in vigore le procedure di sicurezza che abbiamo imparato a conoscere dopo la fine del lockdown di marzo. Di conseguenza per entrare nei negozi è necessario munirsi di mascherina, ma viene anche effettuato il controllo della temperatura con termoscanner, per ingressi comunque contingentati. Apple ha spiegato che procede anche all’igienizzazione frequente dei locali per garantire i massimi standard di sicurezza.