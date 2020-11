Non sono pochi gli utenti a preferire Telegram nell’ormai affollato panorama della applicazioni adibite alla messaggistica istantanea. Ancora più di Whatsapp, iMessage o WeChat, l’app creata dai fratelli Nikolaj e Pavel Durov si presenta particolarmente completa e ricca di funzioni, pensate sia per un utilizzo business che per il tempo libero. Non solo, si tratta di uno strumento in costante aggiornamento, che molto spesso viene quindi aggiornato per mettere sul piatto feature sempre nuove e decisamente utili per ogni tipo di consumatore.

Non dovrebbe allora stupire che, anche per il mese di novembre 2020, Telegram sia andata a ricevere un nuovo e corposo update, come illustrato sulle pagine del portale GizChina. Prima di tutto, l’ultimo aggiornamento ufficiale permette al software di bloccare più messaggi all’interno di un’unica chat. Avremo la possibilità di passare da uno all’altro semplicemente toccando la barra in alto, o in alternativa potremo visualizzarli tutti su una pagina separata toccando il nuovo pulsante situato sul lato destro della schermata principale. In aggiunta, i vertici di Telegram hanno chiarito che ora i messaggi bloccati potranno essere utilizzati anche nelle chat individuali, oltre che nei canali e nei gruppi.

Arriva pure la localizzazione in tempo reale, che in live permette di ricevere un avviso quando ci avvicineremo agli amici che hanno condiviso la loro posizione con noi. In questo caso, le icone sulla mappa mostreranno in quale direzione sono rivolte, così da restituire un vero e proprio mini-navigatore all’interno dell’applicazione. A chiudere, sempre con l’aggiornamento di novembre 2020, quando si condivideranno più brani, Telegram li organizzerà automaticamente in una playlist. Ciò significa che gli utenti potranno riprodurli direttamente nel lettore multimediale integrato, mentre gli amministratori avranno accesso alle statistiche dei singoli post nel canale, nonché ad un elenco di canali pubblici a cui è stato inoltrato un post. Il nuovo aggiornamento di Telegram è già presente sul Google Play Store e sull’Apple Store, rispettivamente per dispositivi Android e iOS.