Il mese di novembre si apre con diverse serie in partenza su Rai4: oltre alla messa in onda dell’ultima stagione del Trono di Spade, sul canale 21 del digitale terrestre arriva Ransom, il poliziesco in tre stagioni ideato da David Vainola e Frank Spotnitz.

Ransom andrà in onda su Rai4 in prima visione assoluta da lunedì 2 novembre, con due episodi ogni pomeriggio, a partire dalle 17.25, dal lunedì al venerdì.

Dopo aver interpretato il governatore Woodes Rogers in Black Sails, in Ransom l’attore britannico Luke Roberts veste i panni di Eric Beaumont, esperto negoziatore e specializzato in trattative per il rilascio di ostaggi. Da libero professionista, Beaumont presta i suoi servizi a privati e forze dell’ordine, lavorando con una squadra d’élite composta dall’investigatrice Zara Hallam (Nazneen Contractor), lo psicologo Oliver Yates (Brandon Jay McLaren) e la negoziatrice Maxine Carlson (Sarah Greene). A quest’ultima, dalla seconda stagione, subentrerà l’omologa Cynthia Walker (Karen LeBlanc).

Ransom parte dal classico archetipo crime dell’investigatore privato o dell’avvocato penalista, ma rivisita questa figura in chiave thrilling, con un focus sulla psicologia comportamentale che è diventata sempre più centrale nell’immaginario della lotta al crimine (si pensi anche al successo di serie sulla psico-criminologia come Criminal Minds, che si è conclusa quest’anno dopo 15 stagioni).

Ogni episodio di Ransom, dedicato ad un caso specifico da risolvere, è autoconclusivo ma legato al successivo da una trama orizzontale che coinvolge i personaggi principali, a partire da un segreto del passato che lega i personaggi di Eric e Maxine.

Co-prodotta dalla statunitense CBS, dalla canadese Global Tv, dalla francese TF1 e dalla tedesca RTL, Ransom è una serie che nasce con una forte vocazione internazionale e porta l’impronta di Spotnitz, esperto scrittore e produttore che ha ha lavorato per otto stagioni come sceneggiatore e produttore esecutivo di X-Files, ha firmato il riuscito adattamento del romanzo di Philip K. Dick The Man in the High Castle ed è stato il creatore e regista della serie italiana di Rai Fiction I Medici, disponibile su Raiplay e Netflix.