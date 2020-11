Il mondo dello spettacolo piange Gigi Proietti, grande mattatore e immenso attore, che si è spento stamattina nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Per rendere omaggio all’artista, Rai Premium ripropone la miniserie Il Maresciallo Rocca e l’amico d’infanzia, ultimo capitolo che chiude la fiction di successo andata in onda sulla rete ammiraglia tra il 1996 e il 2005.

Molti artisti hanno ricordato Gigi Proietti sui social, condividendo messaggi di cordoglio in ricordo dell’attore romano, un poliedrico artista che si è distinto tra teatro, tv, cinema, radio e anche doppiaggio.

Lino Guanciale, in queste ultime settimane protagonista della fiction Rai L’Allieva 3, lo ha ricordato scrivendo su Twitter un omaggio al “Cavaliere Nero”:

Sei stato il primo a credere in me 17 anni fa, dopo il mio diploma. Non potrò mai dimenticare la leggerezza e la tenerezza con cui hai iniziato a trasmettermi “il mestiere”. Sono lezioni che porterò sempre con me.

Grazie Cavaliere Nero. pic.twitter.com/qavozqd5po