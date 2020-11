L’accoglienza riservata alle serie tv di Ryan Murphy contrappone da sempre la durezza dei critici all’entusiasmo degli spettatori, e Ratched non fa eccezione. Pur bocciata da una sostanziosa fetta della critica statunitense, la serie che rievoca l’ipotetica gioventù dell’infermiera di Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo ha subito attratto il pubblico – e anche noi – grazie a una storia improbabile e tuttavia solleticante. Tanto da diventare l’originale Netflix più visto del 2020 tra la serie tv al debutto quest’anno.

Dall’insaziabile gusto del macabro alla ricercatezza di costumi e ambientazioni, dal sottile umorismo nero ai lampi di umanità che illuminano anche le crudeltà più oscure, la Ratched di Netflix piega ai suoi fini temi ed espedienti fondamentali per una storia che sappia creare dipendenza. Ed è proprio per chi non ne ha mai abbastanza che abbiamo pensato di raccogliere 5 serie tv simili a Ratched, che ne riprendano le atmosfere, ne condividano lo stile o gli eccellenti interpreti.

American Horror Story

La prima tra le 5 serie tv simili a Ratched non può che essere American Horror Story, la serie antologica horror più popolare e acclamata degli ultimi anni, con 16 Emmy e 2 Golden Globe. Ideata da Ryan Murphy e Brad Falchuk, American Horror Story situa ogni stagione in tempi e luoghi diversi, ispirandosi talvolta – e sempre molto liberamente – a fatti di cronaca ed eventi sotrici. L’universo della serie è popolato di spettri e streghe, detenuti instabili e comuni cittadini terrorizzati, affidandosi a un nucleo fisso di attori in ruoli diversi. Da Sarah Paulson a Evan Peters, da Finn Wittrock a Jessica Lange e Frances Conroy, sono tanti gli interpreti a essere ormai legati a doppio filo ad American Horror Story, di cui si aspettano tre nuove stagioni e uno spin-off.

Hannibal

Note horror e toni da thriller psicologico si fondono in Hannibal, serie tv sviluppata da Bryan Fuller sulla base di personaggi ed elementi narrativi concepiti da Thomas Harris nei romanzi Red Dragon, Hannibal e Hannibal Rising. Il focus della storia è sull’agente Will Graham, profiler dell’FBI il cui inarrivabile talento è quello di penetrare la mente dei killer. Com’è naturale, un tale abilità rende sempre più sottile il confine tra realtà e follia. Il tentativo di ritrovare l’equilibrio grazie alla vicnanza dell’illustre psichiatra Hannibal Lecter fallisce, alimentando invece un rapporto di reciproca ossessione dal potenziale fatale. Lodata dalla critica, Hannibal esalta le doti dei suoi interpreti protagonisti, Hugh Dancy e Mads Mikkelsen.

Bates Motel

Come Ratched, anche Bates Motel fa da prequel – contemporaneo, in questo caso – a un classico del grande schermo, Psycho, a sua volta ispirato all’omonimo romanzo di Robert Bloch. A metà fra un mystery drama e un horror psicologico, Bates Motel racconta le vicende di Norman Bates (Freddie Highmore) e della madre Norma (Vera Farmiga) a partire dall’acquisto del motel Seafairer in una cittadina dell’Oregon. Le vite dei due sono presto stravolte da un omicidio, in seguito al quale sviluppano una morbosa codipendenza e il giovane Norman dà segno di squilibri profondi e pericolosi. Proprio dalla morbosità del rapporto madre-figlio scaturisce il fascino di Bates Motel, non esaltata in modo uniforme dalla critica ma sempre sostenuta da una solida base di fan.

American Crime Story: L’Assassinio di Gianni Versace

La Ratched di Netflix e la seconda stagione di American Crime Story, incentrata sull’assassinio di Gianni Versace, vedono coinvolti Ryan Murphy e Brad Falchuk nei panni di produttori esecutivi. La serie antologica sviluppata da Scott Alexander e Larry Karaszewski amplia i confini del true crime sensazionalizzando eventi realmente accaduti. Come nelle altre serie tv simili a Ratched, anche in questo capitolo di American Crime Story la narrazione è alimentata dalla forza di un’ossessione, quella del giovane Andrew Cunanan nei confronti dello stilista. Il mix devastante di sogni infranti, manie di grandezza insoddisfatte e irrisolvibili dipendenze segnano la vita infelice del killer splendidamente interpretato da Darren Criss. La fortunata antologia di American Crime Story si arricchirà presto di un nuovo capitolo, incentrato sullo scadalo Sexgate e la relazione tra Bill Clinton e Monica Lewinsky.

Killing Eve

Questa lista di serie tv simili a Ratched può chiudersi con uno dei più eclatanti successi di critica degli ultimi anni. Killing Eve, adattata per la tv da Phoebe Waller-Bridge e in attesa di una quarta stagione, condivide con la Ratched di Ryan Murphy la forza di un’ossessione e l’attrazione morbosa e irresistibile per il fascino di ciò che esula dal banalmente normale. In questo spy thriller la caccia del gatto al topo – l’agente dell’MI6 Eve Polastri (Sandra Oh) sulle tracce della killer su commissione Villanelle (Jodie Comer) – sfocia presto nel suo opposto. Omicidio dopo omicidio, indagine dopo indagine, quello che per Phoebe Waller-Bridge è amore a prima vista nutre l’attrazione sensuale tra Eve e Villanelle, un sentimento contraddittorio e totalizzante, forte almeno quanto il bisogno di sopravvivere una all’altra.