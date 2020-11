Nonostante il ban da parte di Google e Apple, il fenomeno Fortnite continua la sua corsa. La giocatissima Battaglia Reale firmata dai ragazzi di Epic Games è sempre sotto i riflettori grazie all’alternarsi di Stagioni ed eventi speciali – concerti compresi! -, e si prepara a compiere il grande salto anche sulle console next-gen di Sony e Microsoft, vale a dire quelle PS5 e Xbox Series X/S in uscita in Italia rispettivamente il 19 e il 10 novembre 2020.

Come se non bastasse, all’interno dell’isola di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 sono apparse delle particolari missioni segrete per tenere alto l’interesse e il coinvolgimento dell’ampia community su un po’ tutte le piattaforme di riferimento, dal PC alla PS4, passando pure per Xbox One e Nintendo Switch. Queste misteriose sfide hanno in qualche modo a che fare con malvagio piano che gli gnomi-cyborg stanno mettendo in atto, e attualmente il team di sviluppo ne ha messe a disposizione altre due, che arricchiscono l’elenco precedente. Nello specifico, ci riferiamo a “Pulizia taniche” e “Fuga”: completandole – e ora vedremo insieme come fare – andrete ad ottenere 30.000 Punti Esperienza, utili per scalare i livelli del Pass Battaglia e sbloccare le varie skin a tema Marvel della Stagione 4.

Per questa settimana, la missione nascosta di Fortnite Battle Royale va a dividersi in tre diverse fasi. Prima di tutto, dobbiamo atterrare a Pantano Palpitante, location situata in basso a sinistra della mappa, e in cui si producono grandi quantità di Succo Succoso. Entrati nell’edificio principale, potrete notare al piano terra due grandi vasche che mescolano uno strano liquido verde. Il nostro compito è quello di entrare prima in una e poi nell’altra vasca per purificare il liquido e completare due step della sfida segreta in un colpo solo. Una volta che il Succo Succoso è tornato alla normalità, dirigiamoci verso la zona distrutta del piano terra dell’edificio per trovare una piccola statua che raffigura uno gnomo. Avvicinandola, completeremo il terzo e ultimo step.