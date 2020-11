Ci sono diverse segnalazioni a proposito di uno smartphone come il cosiddetto Huawei P40 che dobbiamo iniziare a prendere in esame oggi, visto che la questione relativa alla mancata ricezione delle notifiche WhatsApp pare non essere isolata. Si tratta di una questione di certo non nuova nel panorama degli smartphone del produttore cinese, ma alcune dritte per mille ragioni potrebbero rivelarsi più efficaci rispetto a quanto riscontrato con altri modelli

Niente notifiche WhatsApp su Huawei P40: come rimediare

Nel caso in cui le notifiche WhatsApp non dovessero arrivare fino al momento dello sblocco dello schermo per il vostro Huawei P40, potrete procedere in diversi modi. In primo luogo, occorre verificare che l’applicazione sia aggiornata all’ultima versione. Spesso e volentieri, infatti, bug del genere possono essere legati a release dell’app che hanno causato strane anomalie. Magari risolte con un aggiornamento per la stessa applicazione di cui non siamo a conoscenza.

Allo stesso tempo, con un feedback recente la divisione italiana ha anche suggerito di controllare da impostazioni > del sistema, apri Impostazioni, cerca Gestione notifiche, selezionando WhatsApp e poi il metodo di visualizzazione della notifica desiderato, come Consenti notifiche, Visualizza nella barra di stato, Banner e Notifiche schermata di blocco. Al contempo, è stato ricordato che per attivare Notifiche attiva schermo, occorre andare in Impostazioni > Notifiche > Altre impostazioni di notifica, per poi attivare l’interruttore di Notifiche attiva schermo.

Altra operazione suggerita con il vostro Huawei P40, è quella di impedire a WhatsApp di venire bloccato o messo in background. Come? Procedendo come segue: aprite Gestione telefono/Optimizer, selezionate restante e tocca Avvio o Avvio app. Disattivate “Gestisci automaticamente” per WhatsApp e attivate Avvio automatico, Esegui in background e Avvio secondario nella finestra di dialogo. Come vanno ora le cose con Huawei P40? Fateci sapere.