In tanti danno per scontato un nuovo discorso di Conte oggi 1 novembre, ma la situazione si sta delineando in modo diverso in Italia. Quando arriverà il DPCM e le relative parole del Presidente del Consiglio alla nazione? Come avvenuto la scorsa settimana, la nostra intenzione è quella di prevedere gli scenari a breve termine, in modo tale da preparare coloro che attendono le ulteriori chiusure e restrizioni. Anche con una certa ansia, in modo tale che possiate seguire l’appuntamento in tempo reale.

Le ultime settimane ci hanno abituato al discorso di Conte di domenica sera, ma la situazione potrebbe cambiare in questa circostanza. La curva dei contagi non accenna ad arrestarsi e, secondo gli ultimi rumors, il Presidente del Consiglio avrebbe provato fino all’ultimo a rimandare quello che a conti fatti sarà il DPCM più restrittivo da marzo in poi. Basti pensare che al fatto che, con ogni probabilità, avremo lo stop alla mobilità tra regioni ed ulteriori misure che ci porteranno alla didattica a distanza su scala nazionale. Questo, nonostante alcune regioni abbiano già adottato un approccio più duro sotto questo punto di vista.

La bufala sul discorso di Conte previsto oggi

Dunque, le riunioni decisive per stabilire le restrizioni sul nuovo DPCM avranno luogo oggi. Con ogni probabilità, si trascineranno fino a domani, per poi mettere nero su bianco con il decreto di inizio mese. Ancora alcuni nodi da sciogliere, anche sui punti riportati in precedenza, al punto che discorso di Conte non si avrà prima di lunedì sera. Questo vuol dire che le restrizioni di cui si parla tanto questa domenica, verranno attuate con ogni probabilità da martedì 3 novembre.

Non avremo comunque quel lockdown ipotizzato dai soliti audio privi di fonti, come è stato confermato da Rai News. Dunque, al momento non posso fare altro che riportarvi la bufala sul discorso di Conte previsto oggi 1 novembre. Non abbiamo la sicurezza totale su quando verrà ufficializzato il nuovo DPCM, ma l’ulteriore intervento del governo è imminente.