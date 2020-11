L’arrivo de Il Trono di Spade 8 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) è atteso il 2 novembre in prima serata, per un appuntamento settimanale che segna il debutto in chiaro dell’ultima stagione della serie. Lasciate alle spalle le oltre 160 nomination e i 59 Emmy raccolti lungo l’intero percorso televisivo della produzione, Il Trono di Spade 8 è e resta la stagione più controversa, che tra incidenti di percorso e distorsioni narrative è riuscita a scontentare chiunque: da una grossa fetta del pubblico a uno dei registi, da parte del cast allo stesso George R.R. Martin.

Nei 18 mesi trascorsi dalla messa in onda del finale di serie su HBO, infatti, sono state oggetto di feroci polemiche molte delle scelte creative compiute dagli showrunner Benioff e Weiss. I sei episodi de Il Trono di Spade 8 hanno deluso le aspettative del pubblico su due fronti in particolare: quello dello scontro con il Re della notte e l’esercito dei non morti e, ancor di più, quello che ha condotto allla guerra dinastica tra le regine Cersei Lannister e Daenerys Targaryen.

Al di là dello scontento causato dal tifo da stadio per l’una o l’altra casata, molti degli (ex?) appassionati della serie hanno lamentato un crollo qualitativo ne Il Trono di Spade 8 rispetto ad alcune delle stagioni precedenti. A ridosso della conclusione della serie, un fan particolarmente zelante ha persino lanciato una petizione affinché Games of Thrones 8 venisse riscritta da autori competenti. La motivazione? Questa serie merita una stagione conclusiva sensata. […] David Benioff e D.B. Weiss hanno dimostrato di essere scrittori incompetenti quando non hanno del materiale (i libri) cui fare riferimento.

Recriminazioni a parte, Il Trono di Spade 8 resta un momento cruciale per qualsiasi amante della serialità televisiva. Che lo si sia gradito o meno, l’ottava stagione segna la conclusione di un’avventura epica che ha rilanciato l’interesse per l’opera di George R.R. Martin e ha segnato la svolta per le carriere degli interpreti principali, liberi dopo lunghi anni di intraprendere nuovi percorsi e consolidare le proprie carriere. Da Peter Dinklage a Lena Headey, da Emilia Clarke a Sophie Turner e Kit Harington, i nomi e i volti che per otto stagioni hanno offerto al pubblico momenti di indimenticabile intrattenimento tornano su Rai4 per i sei episodi de Il Trono di Spade 8, in onda dal 2 novembre in prima serata.

Vince chi conosce e chi sa raccontare.

