Torna in promozione Amazon Music Unlimited , il servizio più avanzato di streaming musicale dell’azienda americana. I nuovi clienti, anche se non tutti sfortunatamente, possono procedere all’attivazione per una prova gratuita di 3 mesi. L’obiettivo è quello di esortare, chi non lo conosce, ad approfondire l’utilizzo di Amazon Music Unlimited, che ricordiamo avere un costo di 9,99 euro al mese (una volta scaduta la prova gratuita di 3 mesi). L’iniziativa promozionale, valida fino all’11 gennaio 2021, si rivolge ai clienti che hanno ricevuto l’invito per corrispondenza.

Fate parte di questa cerchia ristretta? Se interessati ad attivare Amazon Music Unlimited in prova gratuita di 3 mesi dovete accedere al vostro account, cliccare sulla voce ‘Utilizza il codice sconto‘, chiudere il pop-up e cliccare sul link apposito per finalizzare l’iscrizione. Sono tanti i vantaggi legati al servizio nella sua forma completa: musica on demand, sempre e comunque senza interruzioni pubblicitarie, accesso senza limite ai propri brani preferiti, ascolto offline con skip illimitati e riproduzione musicale senza mani con Alexa. Non ci meraviglieremmo se qualcuno decidesse di andare oltre la prova gratuita di 3 mesi continuando ad usufruire di Amazon Music Unlimited al prezzo di 9,99 euro al mese.

La libreria musicale della piattaforma è davvero molto vasta e variegata (sono oltre 70 milioni i brani musicali inclusi nel servizio, tra cui anche le ultime uscite), quindi non c’è da preoccuparsi nemmeno sotto questo punto di vista. Ricordate che per aderire alla prova gratuita di 3 mesi dovrete necessariamente aver ricevuto l’invito per corrispondenza (magari potrebbe esservi arrivati per posta e non ve ne siete ancora accorti), senza cui, purtroppo, non sarà possibile partecipare (pur essendo, magari, nuovi clienti). Se avete qualche domanda da farci ricordate sempre che il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.