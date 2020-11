Dopo mesi di indiscrezioni e anticipazioni, iPhone 12 e iPhone 12 Pro sono finalmente disponibili sul mercato da una manciata di settimane. La nuova gamma di melafonini si arricchirà il prossimo 13 novembre con i modelli Mini e Pro Max, e sta già calamitando le attenzioni di appassionati ed addetti ai lavori – senza dimenticare quelle dei curiosi -, che continuano non solo ad acquistare in massa i device di casa Apple, ma pure a sottoporli a svariati test per analizzarne nello specifico le prestazioni.

Non dovrebbe stupire allora che i colleghi del portale PhoneArena abbiano pubblicato sulle loro pagine – via GizChina – alcuni test piuttosto interessanti focalizzati sulla durata della batteria di iPhone 12 e del Pro, che hanno per altro restituito risultati per certi versi inaspettati nelle sessioni di gaming. Stando ai risultati, durante l’esecuzione dei giochi in tre dimensioni il 12 e il 12 Pro hanno esaurito completamente la batteria in 3 ore ed 1 minuto, rispetto alle 6 ore e 38 minuti necessarie ad iPhone 11 Pro. L’edizione “liscia” di iPhone 11, poi, si era fermata addirittura 7 ore e 37 minuti, mentre spostandoci verso una fascia più bassa di mercato, l’entry level iPhone SE 2 rimane comunque superiore in termini di gaming con le sue quasi 5 ore.

La situazione va a migliorare spostandoci sulla navigazione web. In questo caso, i due nuovi smartphone confezionati da Apple hanno fatto registrare risultati eccellenti, con 12,33 e 12,35 ore di autonomia della batteria per la versione base e per quella Pro. Numeri, questi, capaci di superare sia quelli di iPhone 11 che quelli di iPhone SE 2. Quasi del tutto identiche sono invece le prestazioni sul piano della riproduzione video su YouTube. 12 e 12 Pro hanno una media di 6,38 ore di autonomia, mentre iPhone 11 si era fermato a 7,13 ore ed iPhone 11 Pro a 6,27 ore. Per una valutazione più completa, vi ricordiamo che i nuovi iPhone vantano batterie da da 2851mAh e 2815 mAh.