In tanti si chiedono in questo periodo cosa siano i messaggi effimeri WhatsApp. Si tratta di una nuova funzione che a breve avremo modo di toccare con mano tramite nuovo aggiornamento della nota app di messaggistica. Un plus non di poco conto per tutti coloro che si ritrovano con un iPhone o con uno smartphone Android. Se da un lato lo staff ha già dato prova di voler migliorare gli standard di sicurezza del servizio, come vi abbiamo riportato con altre anticipazioni della settimana che ci stiamo lasciando alle spalle, al contempo bisogna analizzare anche un altro versante.

Le ultime anticipazioni sui messaggi effimeri WhatsApp

Un chiarimento in merito ci è arrivato direttamente da WABetaInfo, ancora oggi una delle fonti più autorevoli in circolazione quando si parla di questioni simili, secondo cui questo valore aggiunto presenterà alcune caratteristiche molto interessanti. Come funzioneranno i messaggi effimeri WhatsApp? Si tratterà di una feature che potrà essere attivata sia da chi manda messaggi, sia da chi li riceve, con cui gli stessi messaggi si autodistruggeranno nel giro di sette giorni. Scomparendo in questo modo dalla cronologia.

Qualora un utente non dovesse WhatsApp entro sette giorni, il messaggio scomparirà. Tuttavia, l’anteprima del messaggio potrebbe essere ancora visualizzata nelle notifiche. Ancora, qualora i messaggi effimeri, impostati per scomparire, dovessero essere inoltrati ad una chat con messaggi che scompaiono disattivati, il testo non scomparirà nella chat inoltrata. Infine, nel caso in cui un utente dovesse decidere di creare un backup prima che un messaggio scompaia, quest’ultimo verrà automaticamente incluso nel backup.

Ricordate anche che la funzione dei messaggi effimeri WhatsApp potrebbe essere raggirata da qualcuno, se ad esempio il destinatario dovesse inoltrare o acquisire uno screenshot di un messaggio che scompare e salvarlo prima che scompaia.