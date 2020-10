70 anni di Renato Zero e la speranza di poterli festeggiare presto sul palco con tanti amici ma senza Loredana Bertè. Renato Zero accenna ad un grande concerto-evento che gli piacerebbe organizzare per festeggiare in musica i suoi 70 anni, già in fase di festeggiamento con i 3 dischi di inediti in programma quest’anno.

In un’intervista a Il Messaggero, Renato Zero parla anche dell’amicizia, ormai giunta al capolinea, con Loredana Bertè, in seguito alle dichiarazioni della cantante nella biografia pubblicata qualche anno fa.

Nel 2016, nella biografia Traslocando, Loredana Bertè aveva accennato all’amicizia con Renato Zero spiegando di esserci sentita sfruttata per tutta la sua durata. Aveva aggiunto anche che non avrebbe mai fatto pace con lui e che non intendeva e non intende perdonarlo per quanto accaduto quando erano amici.

“Penso che Renato mi abbia usato per l’intero arco della nostra amicizia. Non faremo più pace. Non lo perdono”, si leggeva nella biografia.

Oggi a Il Messaggero, Renato Zero risponde a quelle vecchie dichiarazioni e forse si toglie qualche sassolino dalle scarpe a proposito di quel rapporto complicato. “Quello che avevamo da dirci ce lo siamo detti in 35 anni di amicizia. Ormai abbiamo preso strade diverse. È giusto che lei viva la sua vita e io la mia“. Nessun rimorso, in sostanza, da parte del cantante che non intende in alcun modo recuperare il rapporto con l’ormai ex amica, seppur riconoscendo l’importanza del loro rapporto che ormai si è decisamente raffreddato da anni.

Per questi motivi, Zero non inserirà Loredana Bertè nell’elenco degli eventuali ospiti del concerto-evento attraverso il quale festeggerà i suoi 70 anni di età. In una lista già corposa ma ancora da allungare, ci sono sicuramente Gigi D’Alessio, Massimo Ranieri, Bocelli, Mario Biondi e Tosca ma anche tutti gli altri colleghi con i quali in passato Renato Zero ha collaborato.