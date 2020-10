Arriva a fine ottobre un intervento da parte dei tecnici Apple, con cui è stato risolto un problema emerso tramite l’ultima beta di iOS 14.2. Dopo aver analizzato alcune novità concepite dalla mela morsicata tramite il pacchetto software, come riportato un paio di settimane fa, tocca esaminare le pezze concepite dalla mela morsicata, alla luce di alcune anomalie che sono trapelate di recente a detta di coloro che hanno deciso di partecipare al programma beta. Vediamo come stanno cambiando le cose oggi 31 ottobre.

Novità importanti da iOS 14.2: gli ultimi problemi risolti

In questo particolare contesto, va premesso che iOS 14.2 e iPadOS 14.2 possono essere scaricati dagli sviluppatori tramite l’Apple Developer Center o via OTA dopo aver impostato il profilo sviluppatore appropriato. Allo stesso tempo, i beta tester pubblici possono scaricare l’aggiornamento dopo aver aderito al “progetto”. In particolare, l’aggiornamento di cui si parla molto oggi, pare sia destinato a risolvere il bug che ha mostrato un messaggio per errore al pubblico: “Un nuovo aggiornamento iOS è ora disponibile“.

Si tratta di un bug che gli utenti hanno segnalato a partire dal rilascio della versione beta precedentemente disponibile. La notifica in questione, infatti, si riferiva all’upgrade più vecchio, creando in questo modo un’anomalia relativa ad iOS 14.2. Vi ricordo che iOS 14.2 aggiunge nuove emoji Emoji 13, con opzioni che includono volto sorridente con lacrima, ninja, dita pizzicate, cuore anatomico, gatto nero, mammut, orso polare, dodo, mosca, peperone, dolce, tamale, tè alle bolle , pianta in vaso, piñata, stantuffo, bacchetta, piuma, capanna e altro ancora.

Staremo a vedere nelle prossime settimane quali altre novità verranno alla luce per il pubblico Apple, in attesa di toccare con mano l’aggiornamento iOS 14.2 nella sua versione definitiva. L’auspicio è che il pacchetto software, al momento dell’uscita qui in Italia, sia del tutto privo di bug.