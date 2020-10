Sean Connery è morto a 90 anni. La notizia è arrivata poco fa e ha gettato nella disperazione famiglia, colleghi e fan. Il mondo del cinema è in lutto non solo per quello che ha perso ma anche perché sa bene che mai nessuno potrà avere lo stesso spessore e riuscirà a fare lo stesso in futuro. Al momento non sono molti i dettagli sulla dipartita del più famoso e amato James Bond, ma questo è il momento del cordoglio e dei ricordi e per uno come lui che ha all’attivo decine di film.

L’attore premio Oscar, che era meglio conosciuto per la sua interpretazione di 007 nella famosa serie cinematografica, è stata la prima star a interpretare il ruolo iconico sul grande schermo e ha continuato ad apparire in sette film della saga. Ma se il suo ruolo iconico è sempre stato quello dell’agente segreto, Sean Connery non si è fermato a questo. L’attore scozzese ha anche recitato in film classici come Caccia a Ottobre Rosso, Indiana Jones e L’ultima Crociata e Gli Intoccabili portando a casa un Oscar, due Bafta e tre Golden Globe.

Il suo Oscar è arrivato nel 1998 come miglior attore non protagonista per il suo ruolo di agente di polizia irlandese proprio ne Gli intoccabili.

E la vita privata? Sean Connery è cresciuto in condizioni di povertà assoluta nei bassifondi di Edimburgo e ha lavorato facendo i mestieri più umili fino a quando il suo hobby di bodybuilding lo aiutò a lanciare la sua carriera da attore. Connery ha sposato l’attrice Diane Cilento nel 1962 per poi divorziare 11 anni dopo, dalla loro unione è nato un figlio, Jason, diventato attore. In seguito ha sposato Micheline Roquebrune nel 1975.

Connery era un ardente sostenitore dell’indipendenza della Scozia e aveva le parole “Scotland Forever” tatuate sul braccio. Quando è stato nominato cavaliere all’età di 69 anni dalla regina Elisabetta ormai vent’anni fa si presentò all’Holyrood Palace di Edimburgo con il kilt scozzese verde e nero.