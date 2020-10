S.W.A.T. 3 e Bull 4 in onda ad Halloween su Rai2 insieme a Criminal Minds 15? A quanto pare no. In seguito alla morte di Sean Connery, la rete ha deciso di mandare in onda Il Nome della Rosa rimettendo in panchina le sue serie tv. Quello che attendeva il pubblico della tv pubblica in questa serata particolare in cui non ci saranno feste in giro per i locali e il coprifuoco ha rovinato anche “Dolcetto e scherzetto”, ha lasciato spazio ad altro, ma cosa doveva succedere nei nuovi episodi? Le due serie torneranno in onda anche nel mese di novembre e questo permetterà ai fan di seguire ancora le evoluzioni dei protagonisti e non solo sul lavoro ma anche nella vita privata ma non questa sera.

S.W.A.T. 3 e Bull 4 non vanno in onda oggi, 31 ottobre, ma torneranno la prossima settimana. Ad aprire le danze ci penserà S.W.A.T. 3 con l’episodio numero 14 dal titolo “Io non ho paura” in cui Donny Ward finirà in una chat room in cui alcuni uomini minacciano e insultano le donne. A quel punto decide di mettere in atto le sue fantasie mettendo a punto un piano diabolico che lo porta ad uccidere la sua ragazza e poi anche altre donne.

Per Bull 4, invece, dovremo attendere le 23.00 circa, quando ad andare in onda sarà l’episodio numero 18 dal titolo “Collisione” in cui la TAC rappresenta un macchinista ferroviario che, per la lesione cerebrale subita nella collisione, ha dimenticato quelle che sono le cause di un incidente che lo ha visto protagonista. Il punto sarà quello di provare che le colpe non sono solo del macchinista ma che anche il suo titolare ha omesso qualcosa causando l’incidente.

🔥 La prima serata del sabato inizia con le avventure di @swatcbs e prosegue tra le menti dei criminali più pericolosi con le indagini di @CrimMinds_CBS 👀

A partire dalle 21.05 in prima visione assoluta #Rai2 📺

Sabato 14 novembre, S.W.A.T. 3 e Bull 4 tornano in onda sabato sera con due nuovi episodi, rispettivamente, il numero 15 e il numero 19 dal titolo “Knockout” e “Collisione” in cui il secondo lavoro di Deacon (nella sicurezza privata in un incontro di boxe di alto profilo) pone la squadra nel mezzo di un caso di rapimento quando la moglie di un pugile viene rapita. Bull assume la difesa di un giudice di stato idealista, il giudice Duggan, che è sotto processo per ostruzione alla giustizia dopo aver aiutato un testimone a eludere l’arresto federale.