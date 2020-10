Un nuovo DPCM in arrivo si profila all’orizzonte per il fine settimana che è appena cominciato. Sono trascorsi meno di sette giorni dall’ultimo intervento in materia del Premier Giuseppe Conte, ma nuove manovre sono evidentemente necessarie.

I numeri che riguardano la diffusione del coronavirus in Italia hanno toccato cifre allarmanti, che non erano state sfiorate nemmeno durante l’emergenza primaverile. Il bollettino condiviso nel tardo pomeriggio di ieri parla chiaro: oltre trentamila contagiati su un campione di 215mila tamponi circa, con una percentuale di positivi altissima. E con il numero dei morti che cresce, toccando quota 199.

Un nuovo DPCM in arrivo è quindi ampiamente preventivabile, con nuove restrizioni che potrebbero essere operate. Per ridurre maggiormente la possibilità di contatti a rischio ed evitare quindi di mandare in crisi il Sistema Sanitario Nazionale.

Nuovo DPCM in arrivo, novità nel fine settimana?

L’ultimo decreto emanato dal Premier Giuseppe Conte ha dato un giro di vite importante a diverse tipologie di attività. La ristorazione in particolar modo ha dovuto ritararsi, per adeguarsi alle disposizione che prevedono l’apertura dalle 5 alle 18 per i bar e i ristoranti, con la possibilità delle consegne a domicilio e del servizio d’asporto che estende i termini fino alle 24. Più drastiche le misure per le palestre, le piscine e lo sport in generale, che ha subito una brusca battuta d’arresto.

Un altro intervento potrebbe però essere in arrivo nelle prossime ore, con il weekend che si è appena aperto che pare destinato a vedere un nuovo DPCM in arrivo. E non dovrebbero mancare misure drastiche, sebbene il tentativo sia quello di agire miratamente per evitare un congestionamento generale di tutta l’Italia.

La volontà è quella di evitare un nuovo lockdown, che rappresenterebbe una mazzata fatale per l’economia ancora claudicante. Ecco che quindi prende sempre più forma l’idea di blocchi delle zone maggiormente calde in termini di contagi registrati. Anche la scuola potrebbe subire nuove riduzioni della didattica in presenza, con quella a distanza che rivestirebbe quindi un ruolo sempre maggiore.

Ipotesi che troveranno conferma o smentita nel corso delle prossime ore. Probabile che l’intervento del Presidente del Consiglio arrivi nella serata di domani.