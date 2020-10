Sarah Drew trova una nuova collocazione televisiva dopo l’addio forzato a Grey’s Anatomy nel 2014: l’attrice che ha interpretato per un decennio April Kepner nel medical drama di ABC apparirà in un arco di episodi di un nuovo thriller di Freeform.

La serie che vedrà il ritorno in tv di Sarah Drew si intitola Cruel Summer (precedentemente nota come Last Summer), prodotta da Bert V. Royal, Jessica Biel ed eOne.

Nella nuova serie drammatica Sarah Drew interpreterà Cindy Turner, madre di Jeanette (Aurelia): dopo una giovinezza trascorsa come la ragazza più popolare della città, ora Cindy fatica a tenere unita la sua famiglia finendo nel mirino dei pettegolezzi cittadini di in una piccola località del Texas.

La trama di Cruel Summer si svolge nell’arco di tre estati, dal 1993 al 1995, quando una bella e popolare adolescente, Kate (interpretata da Olivia Holt), viene rapita. In seguito a questo evento un’altra ragazza, Jeanette (Chiara Aurelia), passa dall’essere una dolce e goffa outsider alla ragazza più popolare della città, finendo per diventare nel 1995 la persona più disprezzata d’America. Ogni episodio è raccontato dal punto di vista di una delle due ragazze e metterà alla prova gli spettatori spingendoli a cambiare costantemente opinione, man mano che verranno rivelate informazioni aggiuntive sul loro conto.

Sarah Drew, che sui social si è detta “molto emozionata” all’idea di intraprendere questa nuova esperienza, interpreterà per la prima volta in carriera la madre di un’adolescente: d’altronde l’attrice ha appena 40 anni e ha trascorso gli ultimi 10 principalmente nello stesso ruolo, quello della dottoressa Kepner, traumatologa e cristiana fervente del Grey Sloan Memorial Hospital in Grey’s Anatomy. Uscita di scena al termine della quattordicesima stagione e non per sua volontà, l’attrice ha poi interpretato un ruolo nell’episodio pilota della serie The Republic of Sarah, che ha poi subito un re-casting con la sostituzione della protagonista. Ha poi interpretato una violinista nella commedia sentimentale natalizia di Hallmark Christmas in Vienna. Inoltre sarà nel film, attualmente in pre-produzione, Say It In German, ambientato durante la seconda guerra mondiale in Germania.

Negli ultimi anni Sarah Drew ha anche aperto alla possibilità di un ritorno in Grey’s Anatomy, specificando di non aver condiviso la fine riservata al suo personaggio, ma al momento un suo rientro nella serie non sembra essere stato preso in considerazione dalla produzione del medical drama, che potrebbe concludersi con la diciassettesima stagione attualmente in lavorazione.