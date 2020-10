Il finale di questo 2020 si preannuncia particolarmente effervescente per Fortnite, come d’altronde anche il resto dell’anno. Il Battle Royale non può infatti tirare il fiato nemmeno un momento, perché il fiato (quello dei fan) ce l’ha sul collo. Milioni gli utenti che attendono sempre con una certa ansia tutte le novità di ambito contenutistico messe in cantiere da Epic Games.

E il team di sviluppo prova a innalzare sempre l’asticella della qualità portata sul campo di battaglia. Tra grandi featuring con marchi ad altissima riconoscibilità (chi ha detto Marvel?) e con grandissimi artisti, ce n’è davvero per tutti i gusti. E proprio quest’ultimo ambito è pronto a garantire una sferzata di freschezza e di ritmo, durante il fine settimana che è appena cominciato.

Dopo infatti i successi di Marshmello e Travis Scott, il 2020 di Fortnite si appresta a regalare un nuovo appuntamento musicale ai propri fan. E a essere “scomodato”, per l’occasione, è uno degli artisti latini più in voga del momento.

Fortnite a tutto ritmo, J Balvin pronto a scatenare la community

Stiamo parlando di J Balvin, superstar planetaria con all’attivo 4 Latin Grammy, e che questo weekend animerà la scena videoludica in Fortnite. Così come Travis Scott e Marshmello, anche lui salirà sul palco digitale per far ballare gli utenti di tutto il mondo. Un mega evento che chiaramente monopolizzerà l’attenzione all’interno del Battle Royale, ma solo in orari specifici.

La notte di Halloween di Fortnite sarà quindi letteralmente “da paura”, con il Party dell’Altromondo che si animerà sulle note delle più grandi hit di J Balvin. La festa prenderà il via alle 2.00 di questa notte in Italia, tra il 31 ottobre e il 1 novembre. Un orario di certo non comodissimo, ma Epic Games ha pensato a tutto.

Per chi fosse meno nottambulo tra gli utenti di Fortnite si potrà infatti recuperare la visione dell’evento scegliendo tra due diversi orari, rispettivamente le 19.00 e le 23.59 di domani.

Nel frattempo, il Battle Royale si prepara a sorprendere in vista del futuro. E le novità in cantiere, stando alle indiscrezioni, dovrebbero essere svelate durante l’evento dei The Game Awards 2020.