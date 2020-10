Con il complottismo di Morgan sul Covid-19 si aggiunge ulteriore carne al fuoco al dibattito che a partire dalla scoperta del virus a Wuhan è esploso in tutte le salse sui social. C’è chi sostiene, infatti, che la pandemia sia un pretesto del fantomatico Nuovo Ordine Mondiale per arrivare al controllo totale sulla popolazione.

Alla teoria del virus creato in laboratorio gli scienziati hanno già risposto con un secco “no” corroborato da una serie di studi. Nonostante l’evidenza scientifica, tuttavia, c’è chi caldeggia ancora le teorie negazioniste e complottiste. Il complottismo di Morgan sul Covid-19 arriva a seguito della condivisione della lettera di Carlo Maria Viganò a Donald Trump, che in sostanza considera la pandemia come uno strumento per allontanare gli uomini da Dio.

Morgan non commenta, ma con la sua condivisione (vedasi il significato di “condivisione”) dimostra di appoggiare le teorie sul Nuovo Ordine Mondiale e sull’istituzione di un ID sanitario che porterà i ribelli ad essere rinchiusi in campi di detenzione. In sostanza, Morgan appoggia la teoria della dittatura sanitaria di cui l’artefice sarebbe il Great Reset sul qual si sta muovendo il Fondo Monetario Internazionale. Tecnicamente è un ridimensionamento del capitalismo, ma secondo Viganò – e secondo Marco Castoldi – è un pretesto per eliminare la proprietà privata e imporre la vaccinazione secondo i progetti di Bill Gates.

Bill Gates, del resto, è uno dei bersagli preferiti dei teorici del complotto. Non mancano i riferimenti a papa Francesco di cui Viganò è sempre stato oppositore. Con la condivisione delle parole di Viganò, in sostanza, Morgan dimostra di sostenere ogni visione distorta della pandemia: non la diffusione di un virus su scala mondiale, bensì un progetto di controllo di tutta la popolazione terrestre.

Il complottismo di Morgan sul Covid-19 arriva dopo il dibattito sullo stalking: un nuovo episodio dei flussi di incoscienza, e non manca l’invito dei fan a smettere di promuovere certe teorie.