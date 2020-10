Dopo l’esplosione di Shot In The Dark gli AC/DC annunciano Demon Fire, la seconda cartuccia da Power Up. Dal ritorno sulle scene la band australiana gioca fortissimo sull’hype dei fan, entusiasti di ritrovarsi finalmente con della nuova musica dopo Rock Or Bust.

Gli AC/DC pubblicano un’anteprima del brano e c’è già chi trova delle attinenze con l’era di Bon Scott, lo storico frontman scomparso nel 1980 e sostituito dall’attuale Brian Johnson. Demon Fire, in effetti, suona molto simile ai grandi classici degli AC/DC, specialmente Let There Be Rock che era la title track dell’album uscito nel 1977. La differenza con Shot In The Dark è proprio il ritmo: bpm più veloci e un riff di chitarra più elaborato e heavy rispetto alle sfumature blues del singolo precedente.

Il post in cui gli AC/DC annunciano Demon Fire viene mostrata anche una clip che potrebbe essere un estratto del video ufficiale, con immagini in CGI di un’auto in corsa nella notte che dopo aver evitato un cervo si ritrova a fronteggiare un demone.

Power Up sarà il 17esimo album della band australiana e sarà disponibile a partire dal 13 novembre 2020. Sulla sua realizzazione si vociferava la presenza di riff di chitarra registrati dal compianto Malcolm Young prima della sua morte, ma questi rumors sono stati smentiti dal fratello e collega Angus Young in una recente intervista rilasciata a Rock FM. Secondo Angus inserire le tracce di Malcolm sarebbe stata “una mossa azzardata”, ma ciò non significa che dal disco non emerga la partecipazione dell’artista scomparso.

Al contrario, Malcolm aveva partecipato alla progettazione del disco e per questo Power Up sarà interamente dedicato a lui, come la stessa band ha più volte ribadito. Per rompere l’attesa, dunque, gli AC/DC annunciano Demon Fire e preparano i fan al grande ritorno del 13 novembre con il lancio di Power Up.