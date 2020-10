L’erogazione del bonus PC e Internet da 500 euro prenderà ufficialmente il via a partire dal 9 novembre. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, i gestori telefonici hanno cominciato già da un po’ a pubblicare le rispettive offerte per la prima trance (voucher fino a 500 euro per nuclei familiari con valore ISEE inferiore ai 20 mila euro annuali).

Infratel ha anche pubblicato l’elenco, aggiornato al 30 ottobre, di tutti gli operatori accreditati:

“AX3 Holding, Bbbell, Caligiuri Roberto, Cilento TLC, Fastnet, Fly Network, Global Com Basilicata, Heronet, Informatica System, Intercom, Interfibra, Isiline, Macrotel Italia, Medi@Net, Mediatelco, Nexim Italia, NoiNet, Sicilink, Sinergia Telecomunication, Speednet, Springo, Techdigital, TIM e Tiscali”.

La lista è orfana della presenza di Vodafone e WindTre, che, tuttavia, hanno già predisposto le pagine informative per quel che riguarda il bonus PC e Internet da 500 euro. La data di avvio della misura, indicata per il 9 novembre, ha costretto Infratel a fissare la data ultima per l’approvazione delle offerte al 7, con la presentazione delle stesse entro il giorno 4. Il bonus PC e Internet da 500 euro, in ogni caso, sarà disponibile solo per gli utenti che procedono all’attivazione di un nuovo contratto relativamente alle tecnologie FTTC, VULA e FTTH, con velocità di trasmissione dati di almeno 30 Mbps in download (chi ha dispone di un contratto di questo genere non potrà beneficiare dell’agevolazione).

L’incentivo prevede l’erogazione di una somma tra i 200 ed i 400 euro relativamente allo sconto applicabile sui servizi di connessione (con durata almeno di 12 mesi), e di una cifra tra i 100 ed i 300 euro per la fornitura di un computer o di un tablet (ci sono delle specifiche tecniche minime da rispettare). Non sono ammessi casi in cui l’utente decida di acquisire solo l’apparecchiatura hardware (PC o tablet) senza attivare contestualmente un’offerta Internet con una velocità di almeno 30 Mbps in download. Tenetevi pronti per il 9 novembre: a partire da quella data saranno disponibili i voucher relativi al bonus PC e Internet da 500 euro di cui tanto si parla. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.