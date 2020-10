Prosegue la programmazione di Criminal Minds 15 su Rai2, con un nuovo episodio in onda ogni sabato alle 21.10 su Rai2 in prima visione in chiaro.

La quindicesima ed ultima stagione della storica serie CBS è arrivata in Italia su Rai2 il 24 ottobre, nel palinsesto crime del sabato tra SWAT e Bull. Si tratta della stagione conclusiva del procedural dedicato agli esperti psicocriminologi dell’FBI, che termina nell’arco di dieci episodi legati dalla trama orizzontale dedicata alla caccia al Camaleonte, il serial killer trasformista e mago della fuga diventato l’incubo di Rossi.

Intanto, mentre la ricerca di Lynch e di sua figlia Grace (la guest star Alex Jennings) impegna la squadra, non mancano altri casi su cui indagare: ecco la trama del secondo episodio di Criminal Minds 15 in onda il 24 ottobre, dal titolo Risvegli. L’episodio parte dal finale shock della première di stagione, con JJ rimasta ferita nello scontro con Everett, che è riuscito a scappare con la figlia eludendo abilmente le forze dell’ordine.

Con un membro dell’Unità di Analisi Comportamentale in ospedale, il team cerca Everett Lynch e sua figlia Grace. Inoltre, Spencer ha un incontro significativo con sua madre, Diana Reid, mentre sta vivendo un periodo di lucidità.

Sabato 7 novembre, invece, andrà in onda il terzo episodio dal titolo Curiosità Morbosa, in cui la squadra lavora su un caso molto complicato: qualcuno sta commettendo attentati esplosivi in modo apparentemente casuale, rendendo molto difficile la prosecuzione delle indagini da parte della squadra.

La stagione finale della serie, tra le più lunghe della storia nel suo genere, è composta da soli 10 episodi e si concluderà quindi il 26 dicembre, se Rai2 non deciderà di dividere Criminal Minds 15 in due parti spalmando la stagione tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

