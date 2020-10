Si resta tutti col fiato sospeso in attesa di un nuovo DPCM di Giuseppe Conte, che potrebbe anche decretare l’istituzione di alcuni lockdown localizzati a livello regionale e/o metropolitano (più difficile l’opzione di lockdown suddivisi per fasce d’età, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo dedicato). L’ISS ha stabilito il criterio che si dovrebbe adottare in certi casi: laddove il tasso di contagiosità (Rt) supera il valore del 2, bisognerà scattino le restrizioni.

Come riportato da ‘iltempo.it‘, ci sono già due Regioni al di là di tale soglia, vale a dire Lombardia e Piemonte, oltre che alcuni capoluoghi e metropoli, come nel caso di Milano, Napoli, Varese, Genova, Caserta, Torino e Como. Roma, almeno per adesso, resta ancora fuori, nonostante il trend di crescita dei contagi desti più di qualche preoccupazione. Al di là del lockdown localizzati, il Governo non riesce a trovare una conciliazione per quanto riguarda il mondo scuola. La ministra Lucia Azzolina continua a ribadire l’importanza per le nuove generazioni di continuare a frequentarla in presenza, anche se nuove restrizioni potrebbero arrivare già nel corso di questo fine settimana (il PD spinge per un nuovo DPCM entro il 3, al massimo il 4 novembre).

Il lockdown non dovrebbe essere duro come quello che abbiamo tutti affrontato a partire dallo scorso marzo: i centri commerciali resteranno chiusi nel weekend, potrebbero esserci ulteriori limitazioni nell'ambito della ristorazione e delle restrizioni per quanto riguarda gli spostamenti tra Regioni. Giuseppe Conte non sarebbe d'accordo nel licenziare i DPCM ogni tre giorni (bisogna dare ai provvedimento il tempo di agire e di portare risultati per non andare in confusione), anche se poi alla fine la direzione tracciata sembra proprio essere questa.