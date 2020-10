Una puntata che rimarrà nella storia quella del Grande Fratello Vip 2020 di ieri sera. Elisabetta Gregoraci è arrivata ad un passo dall’eliminazione la volta scorsa, salvo poi rientrare in casa salvata dalla produzione, e ieri sera? Di nuovo. La calabrese è riuscita a cavarsela ed è stata Guenda Goria a farne le spese. Il pubblico però non ci sta e annuncia che boicotterà il programma e che nessuno voterà più visto che tutto è truccato: come è stato possibile che l’amata figlia di Maria Teresa Ruta sia uscita al posto di Elisabetta Gregoraci?

Tutti se lo chiedono e sotto il post pubblicato sui social indicando proprio la biondina come la eliminata di ieri sera al Grande Fratello Vip 2020 si leggono commenti poco positivi che lasciano capire quale sia lo stato d’animo del pubblico di Canale5. Eccone qualcuno subito sotto:

La serata è comunque stata pesante per la bella Elisabetta Gregoraci che ha avuto modo di sentire la voce della sorella Marzia, senza far trasparire nessuna emozione, e poi si è scontrata con Stefania Orlando prima, che ha ribadito in diretta i suoi dubbi sul suo comportamento con Pierpaolo Pretelli, e con Antonella Elia dopo. L’opinionista l’ha definita una gatta in calore per via dei vari striusciamenti che sta facendo con il velino e al momento dell’eliminazione è andata contro il pubblico reo di aver eliminato un gioiellino come Guenda Goria per godere di romanzetti rosa di serie D con Pretelli e la Gregoraci.

Alla fine della puntata sono finiti al televoto Maria Teresa Ruta, Francesco Oppini e Massimiliano Morra e questo significa che la Gregoraci sarà salva anche nella puntata di lunedì sera. I preferiti dal pubblico sono stati Enock, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.