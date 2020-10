Manca l’analisi della fase REM ai vari Amazfit GTR (sia per il modello da 42 che per quello da 47 mm), GTR Lite e GTS, che finalmente è arrivata grazie ad un nuovo aggiornamento firmware che riguarda la line-up in ogni suo modello. La novità aggiungeranno ancora più dettagli sulla qualità del nostro sonno, proprio come era stato richiesto a più riprese dagli utenti. L’upgrade, tra le altre cose, migliora anche la precisione della geolocalizzazione attraverso la connettività A-GPS.

Le versioni firmware rispondono rispettivamente alle sigle 1.3.7.19 (Amazfit GTR da 47 mm), 1.2.06 (Amazfit GTR da 42 mm), 0.1.1.19 (Amazfit GTS) e 1.0.2.06 (Amazfit GTR Lite). Gli utenti che posseggono già da un po’ i tempi gli smartwatch Amazfit GTR, GTR Lite e GTS sanno che procedere al loro aggiornamento è molto semplice: tutto quanto bisognare fare è lanciare l’app Zepp, collegare l’indossabile allo smartphone tramite il Bluetooth e fare click sulla notifica di download che comparirà a schermo non appena l’upgrade risulterà effettivamente disponibile per il vostro modello (dovrebbero volerci pochi minuti per scaricare l’upgrade e terminare subito dopo il processo di installazione).

In effetti, il processo di aggiornamento sarà, come sempre, graduale: non c’è da meravigliarsi se non vi è stato ancora notificato, vedrete che nel giro di qualche giorno arriverà anche il vostro turno, e potrete finalmente godere dell’analisi della fase REM e di una migliore precisione della geolocalizzazione tramite A-GPS (cosa che sappiamo essere determinante per tracciare l’attività fisica) anche a bordo dell’Amazfit GTR, GTR Lite e GTS che custodite gelosamente (sappiamo che è così, perché di veri gioielli stiamo parlando, non a caso li avete scelti tra tanti altri modelli dispinibili). Se avete qualche domanda da volerci fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.