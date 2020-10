AppGallery, lo store proprietario di casa Huawei, ormai è una certezza. C’è da imparare dal colosso cinese, che non si è dato per vinto all’indomani del ban USA che ha praticamente tagliato fuori dall’azienda dall’imbastire affari con le compagnie americane, riuscendo a creare un proprio impero dal niente, e peraltro in davvero poco tempo. La notizia del giorno riguarda principalmente il mondo dell’e-banking: si sono appena aggiunte ad AppGallery le app YAP, Hello Bank e Banca Reale, a riprova dell’impegno profuso dall’OEM che ha quasi del sorprendente. Non si ferma un attimo Huawei, ritrovatosi all’improvviso costretto a ripartire da zero per mantenere la propria egemonia nel settore smartphone (nonostante abbia perso, nell’ultimo scorcio temporale, il suo scettro a favore di Samsung).

L’innesto in AppGallery delle applicazioni di questi tre importanti istituti bancari (YAP, Hello Bank e Banca Reale, lo ricordiamo) testimoniano quanto di buono fatto finora dal produttore cinese, mai domo davanti alle avversità. Per chi ancora non ci vedesse chiarissimo a riguardo, vi ricordiamo che gli ultimi smartphone di casa Huawei, come pure quelli Honor, sono basati sui HMS, essendo stato l’OEM costretto ad abbandonare i servizi Google per le ragioni che vi abbiamo sopra spiegato. Capite le difficoltà iniziali da parte degli utenti a lanciarsi nell’acquisto di questi dispositivi, sapendo a quanto dovessero rinunciare.

Dicendo addio al Play Store di Google, infatti, l’unica fonte possibile di applicazioni è rimasta AppGallery, che di giorno in giorno si sta arricchendo di quei servizi che gli mancavano, proprio per tenersi al passo della concorrenza. YAP, Hello Bank e Banca Reale sono tre innesti importanti (lo sanno bene i correntisti di questi istituti bancari), le cui applicazioni adesso potranno essere scaricate da AppGallery a bordo degli smartphone Huawei e Honor abilitati. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.