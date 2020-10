Gli ultimi due episodi di We Are Who We Are – attesi su Sky Atlantic il 30 ottobre dalle 21.15 – chiudono la breve, intensa esperienza di una delle migliori serie dell’anno. Il debutto televisivo di Luca Guadagnino si conclude [attenzione, spoiler!] con il distacco dai protagonisti della storia, Fraser e Caitlin. I due ragazzi sono sconvolti dalla forza di un avvenimento tragico e devono fare i conti con una realtà nuova e dolorosa, al pari delle rispettive famiglie e degli altri personaggi.

Il settimo episodio di We Are Who We Are si apre proprio con lo shock causato dal diffondersi di una tragica notizia nella base militare di Chioggia. Mentre i vari personaggi affrontano il dolore scatenato dagli avvenimenti, i rapporti tra Richard e Sarah diventano sempre i più tesi, fino a sfociare in pesanti accuse da parte dell’uomo. I legami con i rispettivi coniugi sono sottoposti a pressioni altrettanto forti. Sarah, in particolare, scopre della relazione tra Maggie e Jenny e decide di far trasferire a Chicago l’intera famiglia Poythress. I ragazzi, intanto, tornano a bere nella villa in cui hanno festeggiato il matrimonio di Craig e Valentina, e Caitlin si riavvicina all’ex fidanzato Sam.

Nell’ottavo e ultimo episodio di We Are Who We Are Caitlin si prepara al trasferimento. Prima di dirle addio, Fraser le propone di andare insieme a Bologna per assistere al concerto di Blood Orange. I due raggiungono la città emiliana in autostop e lungo il tragitto conoscono un ragazzo, Luca. Indossati abiti maschili, Caitlin incontra una barista che la crede transgender. In principio Caitlin sembra contenta della cosa, ma finisce poi col sentirsene sopraffatta, fino a decidere di tornare in stazione per prendere il primo treno per Chioggia. Prima della partenza, però, ha un’ultima sorpresa.

La messa in onda del settimo e dell’ottavo episodio chiude l’esperienza di We Are Who We Are, perlomeno secondo i piani originali della produzione. Già nel corso della presentazione alla stampa, infatti, Luca Guadagnino si è detto aperto alla possibilità di continuare a esplorare il mondo di Fraser e Caitlin, viste le tante possibilità di sviluppo per ciascuno dei personaggi racchiusi all’interno della base di Chioggia.

Nelle scorse settimane anche alcuni interpreti del cast si sono detti favorevoli a un eventuale rinnovo della serie, sia per via dell’ottimo rapporto stabilito con il resto del cast e il regista sia per il legame stretto con i rispettivi personaggi. Se andasse davvero molto bene forse faremmo una seconda stagione, non so se con Luca o con un altro regista, aveva anticipato Chloë Sevigny, che per la sua Sarah prevedeva una nuova fase della vita, una carriera politica al di fuori del mondo militare. Per saperne di più si dovranno probabilmente attendere le reazioni delle parti coinvolte alla messa in onda degli ultimi episodi, come anche il responso conclusivo del pubblico, finora decisamente entusiasta.

L’ultimo appuntamento con We Are Who We Are è il 30 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic. Tutti gli episodi sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW TV.