Dopo che Sony ha alzato il sipario sulla sua prossima Instant Game Collection, come da tradizione ora tocca alla rivale Microsoft sedurre tutti i suoi fedelissimi con l’annuncio dei Games With Gold di novembre 2020. Si tratta anche in questo caso di una selezione di giochi che possono essere scaricati gratuitamente in versione digitale a cadenza mensile da tutti i possessori di una delle console della famiglia Xbox. A patto di essere abbonati al servizio Xbox LIVE Gold o al più completo Xbox Game Pass Ultimate.

Dalle pagine del blog istituzionale Xbox Wire, l’azienda a stelle e strisce è andata allora a presentare i quattro titoli scelti peer animare le nostre piattaforme il prossimo mese. Mese per altro fondamentale per la casa della “X verde”, in quanto scelto per il lancio mondiale di Xbox Series X e Xbox Series S, le due console next-gen chiamate a scontrarsi a muso duro con l’attesissima PS5. E se è vero che saranno sugli scaffali rispettivamente giorno 10 e giorno 19, andiamo ora a scoprire quali saranno effettivamente i Games With Gold di novembre 2020, protagonisti del trailer visibile poco più in basso in questo stesso articolo.

Dal primo al 30 novembre potremo allora mettere in download su Xbox One e Xbox Series X/S l’affascinante Aragami: Shadow Edition. Si tratta di un action stealth in cel-shading sviluppato da Lince Works e che in questa edizione speciale include anche il prequel Nightfall. Dal 16 novembre al 15 dicembre 2020, gli abbonati potranno invece scaricare gratis Swimsanity!, uno sparatutto subacqueo votato al multiplayer cooperativo e competitivo.

A completare il quadro dei Games With Gold di novembre per quest’anno, troviamo Full Spectrum Warrior – dall’1 al 15 novembre – e LEGO Indiana Jones – disponibile dal 16 al 30 novembre. Il secondo, in particolare, è un divertente action adventure in terza persona, che reinterpreta in chiave LEGO la celebre serie cinematografica. Cosa ne pensate della nuova selezione gratuita di Microsoft?