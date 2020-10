Continua l’appuntamento con The Rookie 2 su Rai2, la serie crime con protagonista Nathan Fillion di Castle. Stasera, venerdì 30 ottobre, andrà in onda un nuovo episodio in chiaro e in prima assoluta.

Lo show è stato rinnovato per una terza stagione lo scorso maggio, ma la ABC (dove viene trasmesso negli USA) non ha ancora confermato una data d’uscita. Le riprese sono infatti ancora in corso, ma stanno subendo diversi stop a causa di almeno cinque casi positivi di Covid-19 tra i membri della troupe. Lo stesso attore protagonista, Nathan Fillion, ha annunciato ai suoi fan di essere in auto isolamento e in attesa dei risultati del tampone. In questa situazione di incertezza, è impossibile prevedere quando The Rookie 3 andrà in onda negli Stati Uniti – anche se molto probabilmente il debutto slitterà a inizio 2021.

Ma andiamo alle anticipazioni italiane. Si intitola Danni collaterali l’episodio 2×14 in onda stasera su Rai2, di cui vi riportiamo la sinossi:

Gli agenti Nolan e Harper indagano su un omicidio che potrebbe avere delle implicazioni a livello di sicurezza nazionale, mentre l’agente Bradford deve confrontarsi con il suo passato quando la sua strada si intreccia con quella di un veterano rimasto senza casa.

The Rookie 2 torna su Rai2 venerdì 6 novembre con l’episodio 2×15 dal titolo Identità violate. Ecco la sinossi:

L’agente Nolan sta passando una giornata particolarmente brutta dopo aver appreso che la sua identità è stata rubata. Nel frattempo, il sergente Gray deve confrontarsi con il suo passato e testimoniare all’udienza sulla libertà condizionale dell’uomo che ha ucciso il suo partner.

Nel cast di The Rookie 2, Nathan Fillion (l’interprete di Rick Castle nella serie tv Castle) nel ruolo del protagonista John Nolan; Alyssa Diaz è l’agente Angela Lopez; Richard T. Jones è il sergente Wade Grey; Titus Makin è l’agente Jackson West; Melissa O’Neil è l’agente Lucy Chen; Eric Winter è l’agente Tim Bradford; e Mekia Cox nei panni dell’agente Nyla Harper, new entry di stagione.

The Rookie 2 e Nathan Fillion vi aspettano stasera su Rai2 a partire dalle 22:10, dopo la messa in onda di NCIS 17 in prima assoluta.