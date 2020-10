Ramona e Wyttch degli Smashing Pumpkins sono le nuove anticipazioni dall’album Cyr in arrivo il 27 novembre. La band di Billy Corgan continua a rilasciare doppiette prima dell’arrivo del seguito ideale Shiny And Oh So Bright Vol.1 No Past No Future No Sun, in un tempo in cui pullulano le novità.

Oltre a Cyr, infatti, gli Smashing Pumpkins hanno annunciato che arriverà un sequel di Mellon Collie And The Infinite Sadness e Machina: il primo è lo storico doppio album del 1995 che ancora oggi viene contemplato come una delle realtà più determinanti della scena alternative degli anni ’90, il secondo è stato pubblicato nel 2000. Tempo di discorsi ripresi anche per i Deftones, che pubblicheranno Black Stallion come evoluzione dello storico White Pony. Recentemente la band di Chino Moreno ha pubblicato il nuovo album Ohms. Dalla scena alternative, dunque, è tempo di nuovi frutti.

In Ramona e Wyttch degli Smashing Pumpkins troviamo quelle che saranno le tipicità di Cyr. Billy Corgan e soci diluiscono ossessioni pop nelle loro fondamenta grunge, con il risultato di brani orecchiabili in cui, tuttavia, non manca la tensione che è tipica della band. Ramona ha un taglio fermo, freddo e serrato nelle dinamiche, con i sintetizzatori come co-protagonisti. Wyttch è più acido grazie all’apporto prezioso delle distorsioni.

Le novità di casa Corgan non terminano qui: in primo luogo di Ramona esiste un video ufficiale diretto da Linda Strawberry e mostra l’avventura di una donna vestita in lutto in mezzo ad ambienti che ricordano il lontano West. La protagonista ricorda, grosso modo, la ex bassista D’Arcy Wretzky.

Ancora, Shiny And Oh So Bright Vol 1 avrà un seguito. In pratica durante il lockdown la band ha lavorato sodo su Cyr, sul sequel di Mellon Collie/Machina e sul seguito di Shiny. A questo giro Ramona e Wyttch degli Smashing Pumpkins rompono il silenzio e ci preparano al prossimo disco.

Ramona – Testo

І ѕhоuld wаndеr

Yеt І ѕhаln’t gаndеr fаr

Веуоnd hеr ѕреllѕ еnсhаnt

Аѕ rеd mаdе rоѕеѕ

Аѕ rеd mаdе сrіmѕоn mоrnѕ

Вlасk mаkеѕ mу blооd сhаr І knоw І’m ruthlеѕѕ

аіn’t thе kіnd tо ѕее

І knоw І’m ruthlеѕѕ ѕіgh Rаmоnа, Rаmоnа, Rаmоnа

Ѕtоrmѕ wіth thее

Rаmоnа, аіn’t іt јuѕt І drеаmеd

Rаmоnа, Rаmоnа, Rаmоnа

Yоu wіth mе

Rаmоnа, lеt’ѕ nоt ѕау wе’rе bоund І knоw І’m ruthlеѕѕ

аіn’t thе kіnd tо frее І’vе bееn rіdіng hіgh

І’vе bееn rіdіng ѕtоnе аlоnе

Rіght оut оf mу mіnd Ооh, thе іnсаntаtіоnѕ оf

Тhе ѕоulѕ ѕhе’ѕ tоrchеd tо duѕt

Ву hех thаt hаd nо ѕtаgе

Оf аll thе еvіdеnсе

Оf аll І’vе еvеr bееn

Wаѕ ѕоmе іnnосеnсе

tо whеrе І bеlоngеd

Ву thе еlеmеntѕ

І’vе bееn rоаmіng tоо lоng І knоw І’m ruthlеѕѕ

Аіn’t thе kіnd tо рlеаd Rаmоnа, Rаmоnа, Rаmоnа

Ѕtоrmѕ wіth thее

Rаmоnа, аіn’t іt јuѕt lіkе І drеаmеd

Rаmоnа, Rаmоnа, Rаmоnа

Yоu wіth mе

Rаmоnа, lеt’ѕ nоt ѕау wе’rе bоund Rаmоnа, Rаmоnа, Rаmоnа

Dеlіvеr thее

Rаmоnа, аіn’t іt lіkе І drеаmеd

Rаmоnа, Rаmоnа, Rаmоnа

Yоu wіth mе

Rаmоnа, Rаmоnа рlеаѕе

Traduzione

Dovrei vagare

ma ancora non andrò lontano,

dopotutto i suoi incantesimi incantano

come se fossero rose.

Come le rose fanno sanguinare il risveglio

il nero mi arroventa il sangue. So di essere senza cuore,

sono cose da non mostrare.

So che sono un lamento senza cuore. Ramona, Ramona, Ramona,

i temporali con te,

Ramona, non è ciò che sognavo.

Ramona, Ramona, Ramona

tu e me,

Ramona, non mostriamoci insieme. So che sono senza cuore

e non mi fa sentire libero. Ho cavalcato a lungo,

ho montato la pietra

fuori controllo. Oh, gli incantesimi

delle anime che lei ha incenerito

di una forma che non trovava posto,

di tutte le prove

di tutto ciò che sono stato

c’era una certe innocenza

a cui appartenevo.

Dagli elementi

sono fuggito troppo a lungo. So che sono senza cuore,

non sono il tipo da supplicare. Ramona, Ramona, Ramona,

i temporali con te,

Ramona, non è ciò che sognavo.

Ramona, Ramona, Ramona

tu e me,

Ramona, non mostriamoci insieme. Ramona, Ramona, Ramona,

liberati,

Ramona, non è ciò che sognavo.

Ramona, Ramona, Ramona

tu e me,

Ramona, Ramona, ti prego.

Wyttch – Testo

Sam hates Samhain

Through this harvest trade night of Halloween

Sam hates Samhain

With the mask I am stunned of blind within of Halloween

Traduzione