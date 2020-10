A Beatiful Noise di Alicia Keys è probabilmente il messaggio definitivo di cui gli Stati Uniti hanno bisogno per riconoscere le proprie responsabilità. Il “bellissimo rumore” che dà il titolo al brano è quello della lotta, della promessa di un futuro migliore. Tra pochi giorni i cittadini saranno chiamati al voto e da tanti mesi gli artisti si sono attivati per invitare i propri follower a esercitare il loro diritto e dovere.

A Beautiful Noise di Alicia Keys è stata presentata nella sera del 29 ottobre in esclusiva per lo show Every Vote Counts: A Celebration Of Democracy andato in onda sull’emittente CBS. La cantautrice si è esibita dal vivo insieme a Brandi Carlile in una scenografia suggestiva: le due artiste suonavano i rispettivi pianoforti guardandosi negli occhi in uno scambio di strofe e parole.

La canzone è nata dalla collaborazione tra le due artiste e un team di cantautrici: Ruby Amanfu, Brandy Clark, Lori McKenna, Hillary Lindsey, Hailey Whitters e Linda Perry.

Alicia Keys ha da poco rilasciato l’album Alicia anticipato dal singolo Love Looks Better. Il disco, su affermazione della stessa artista, è il più politicamente impegnato della sua carriera e il suo messaggio è stato sottolineato durante l’esibizione per Every Vote Counts: A Celebration Of Democracy.

Con la partecipazione in A Beatiful Noise di Alicia Keys Brandi Carlile segna il suo ritorno nelle scene dopo l’ultimo album By The Way I Forgive You pubblicato nel 2018. Le due cantautrici, in questo nuovo singolo, sottolineano l’importanza della consapevolezza di avere una voce, il potere di cambiare le cose con le proprie responsabilità grazie al diritto di voto.

A Beautiful Noise di Alicia Keys e Brandi Carlile è bellezza: voci che si incontrano e pianoforti che dialogano, e proprio il dialogo è l’approccio delle due artiste per coinvolgere il pubblico in un atto democratico.

[Verse 1: Alicia Keys]

I have a voice

Started out a whisper, turned into a scream

Made a beautiful noise

Shoulder to shoulder, marching in the street

When you’re all alone, it’s a quiet breeze

But when you band together, it’s a choir

Of thunder and rain

Now we have a choice

‘Cause I have a voice

[Verse 2: Brandi Carlile]

I’m not living to die

Don’t stand in a wasteland

Look at me in the eye

Stop living a lie

And stand up next to me

You’ve got to put one foot in front of another

With a hand in a hand holding on to each other

Go on and rejoicе

‘Cause you have a voice

[Chorus: Alicia Keys and Brandi Carlile]

It is loud, it is clеar

It’s stronger than your fear

It’s believing you belong

It’s calling out the wrong

From the silence of my sisters

To the violence of my brother

We can, we can rage

Against the river

Feel the pain of another

I have a voice

[Verse 3: Alicia Keys]

I have a voice

And I let it speak for the ones who aren’t yet running free

It’s killing me

No one’s saying what we need to hear

I will not let silence win

When I see all the pain our people are in

There’s no other choice

‘Cause I have a voice

[Chorus: Alicia Keys, Brandi Carlile, and both]

It is loud, it is clear

It’s stronger than your fear

It’s believing you belong

It’s for calling out the wrong

From the mouths of our mothers

To the lips of our daughters

We can, we can dream

Like our brothers speaking loud like our fathers

We can, we can heal

Can you hear us?

Can you hear us now?

