Sono in offerta del giorno su Amazon i Samsung Galaxy S20 FE e Watch Active 2, entrambi prodotti di un certo calibro, che oggi 30 ottobre potete accaparrarvi ad un prezzo decisamente interessante. Nel primo caso stiamo parlando della versione economica del top di gamma in carica (se così si può definire, visto che sono poche le rinuncia cui fare fronte rispetto ai modelli principali), vostro a 599 euro (6GB di RAM, 128GB di ROM espandibili, versione 4G italiana e colorazioni a scelta tra le nuance cromatiche Cloud Navy, White, Lavender, Red e Green). L’unico colore che richiede un aumento del prezzo è la versione Orange, che potete portarvi a casa a 649 euro. Il Samsung Galaxy S20 FE viene venduto e spedito da Amazon, con consegna più veloce prevista per lunedì 2 novembre finalizzando l’acquisto entro poche ore. Un acquisto sicuramente importante, pur tenendo presenti i problemi al touchscreen di cui alcune novità sembrano soffrire (il colosso di Seul non ha ancora rilasciato un aggiornamento capace di risolverli del tutto).

Samsung Smartphone Galaxy S20 FE, Display 6.5" Super AMOLED, 3... Galaxy S20 FE vanta colori audaci e design che attira l’attenzione....

Il Galaxy S20 FE è audace all'interno e all'esterno. Il display FHD+...

Oltre al Samsung Galaxy S20 FE, l’altro prodotto in offerta del giorno su Amazon oggi 30 ottobre è il Samsung Galaxy Watch Active 2, il popolare smartwatch del colosso di Seul, il cui prezzo è sceso attestandosi sui 189,90 euro (la proposta scadrà tra circa 8 ore dal momento in cui vi stiamo scrivendo, e quindi si esaurirà intorno alle ore 00). Il risparmio è di 40 euro sul prezzo di listino, una rarità di questi tempi. Se lo stavate puntando da un po’ non dovreste esitare, e cogliere l’occasione che vi è stata data al volo. La spesa resta invariata per quel che riguarda il Samsung Galaxy Watch Active 2 da 40mm nelle colorazioni Aluminium Silver e Aluminium Black.

Offerta Samsung Galaxy Watch Active2 Smartwatch Bluetooth 40 mm in Alluminio e... Galaxy Watch Active2 Aluminium, con cassa in alluminio e cinturino...

Galaxy Watch Active2 ti avvisa in caso di frequenze cardiache anomali...

Il Black Friday, seguito subito dopo dal Cyber Monday, è ormai alle porte (manca meno di un mese all’appuntamento), ma non essendo sicuro che tra i prodotti protagonisti degli eventi ci siano proprio i Samsung Galaxy S20 FE e Watch Active 2 probabilmente dovreste tagliare la testa al toro e fiondarvi subito su uno dei due, o magari su entrambi se credete.