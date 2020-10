Ottobre è stato decisamente il mese di iPhone 12, così come il 2020 è stato a conti fatti l’anno del nuovo melafonico di casa Apple. Almeno per gli appassionati di smartphone e di tecnologia mobile più in generale. Lanciato da poche settimane, il device della mela morsicata ha già fatto registrare un record di vendite un po’ in tutto il mondo, risultando addirittura sold-out in molti store fisici e online.

Dopo l’accoglienza incoraggiante, Apple ha comunque intenzione di non adagiarsi sugli allori. Non solo per via del debutto imminente delle varianti Mini e Pro Max di iPhone 12 – che potranno essere prenotate dal 6 novembre, per poi impattare sugli scaffali il 13 del mese -, ma anche ad alcune sorprese non ancora annunciate. E che arriveranno – con l’intenzione di stupire addetti ai lavori e consumatori – in tempo per la fine dell’anno in corso. A confermarlo è Tim Cook in persona, amministratore delegato del colosso di Cupertino, nel corso della conference call tenuta la scorsa notta a seguito dell’annuncio dei risultati finanziari. Queste le sue – cristalline – parole riportate sulle pagine del sito MacRumors:

Abbiamo ancora in serbo alcune cose interessanti per il 2020.

Molti insider hanno collegato questa affermazione ai nuovi Mac basati sui processori proprietari Apple Silicon, considerando che in passato erano stati proprio i vertici di Apple a confermare che sarebbero stati messi in vendita entro la fine dell’anno. D’altronde, con iPhone 12 già disponibile, alcuni rumor volevano la Mela pronta ad un nuovo keynote per novembre, probabilmente incentrato esclusivamente sui prossimi Mac. Non sappiamo se sarà proprio questa la grande sorpresa dell’azienda americana, ma nel frattempo nella beta di macOS Big Suo si fa riferimento a tre modelli. Non è tutto, perché la “grande A” potrebbe andare ad alzare il sipario – sempre nei mesi finali del 2020 – sulle tanto chiacchierate AirPods Pro 2 ed AirPods 3. Voi cosa vi aspettate da quel di Cupertino?