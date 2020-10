La programmazione di NCIS 17 su Rai2 si avvia verso il finale di stagione: mancano solo 3 appuntamenti alla conclusione del più recente capitolo dello storico procedural di CBS, che in quest’edizione ha avuto soltanto 20 episodi a causa dell’epidemia di Coronavirus che ha imposto lo stop delle riprese a marzo.

NCIS 17 è in onda ogni venerdì su Rai2 in prima visione assoluta per l’Italia e in prima serata, seguito da un’altra anteprima, The Rookie 2, per una serata all’insegna del genere crime.

La programmazione è arrivata a quota 18 episodi su 20. Tali ne sono stati realizzati dei 24 normalmente previsti per la stagione, che si è fermata in anticipo come molte altre produzioni audiovisive americane quando la curva del contagio ha imposto misure restrittive negli Stati Uniti.

Venerdì 30 ottobre su Rai2 è la volta dell’episodio numero 18 si NCIS 17, dal titolo Castore e Polluce. Ecco la trama.

La squadra cerca risposte quando il corpo di un noto tecnico della Marina viene trovato a galla in un lago dove si tiene un popolare evento della comunità locale. Sloane viene colta alla sprovvista quando sua figlia fa una richiesta inaspettata.

Venerdì 6 novembre, invece, andrà in onda sempre in prima serata su Rai2 l’episodio numero 19, dal titolo Il Giorno di San Patrizio.

Quando Kasie e Jimmy vengono tenuti in ostaggio in una tavola calda dopo che una rapina in gioielleria va male, tentano di tenere gli altri clienti al sicuro dai ladri.

La programmazione di NCIS 17 proseguirà su Rai2 fino a venerdì 13 novembre, quando la rete trasmetterà il finale di stagione anticipato. La diciottesima stagione della serie, attualmente in produzione negli Stati Uniti, arriverà in Italia solo nel 2021 e segnerà il traguardo dei 400 episodi per il crime prodotto ed interpretato da Mark Harmon.