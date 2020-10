Non ci sarà ancora molto da aspettare per la modalità scura su Facebook per i dispositivi Android. La cosiddetta dark mode è attesa da tempo da tanti utenti che pure la utilizzano già come soluzione di sistema per il loro smartphone e per app della stessa famiglia del social network, come ad esempio Instagram e WhatsApp. Eppure fino a questo momento gli sviluppatori sembrano aver preferito dare priorità ad altri compiti e funzioni anziché garantire proprio lo sfondo scuro in app. Le speranze sono state riaccese oggi da un informatrice molto seguita su Twitter, ossia Jane Manchuun Wong. Quest’ultima parla di test pubblico per la funzione e di informazioni ottenute già per vie ufficiali.

Come riportato nel tweet di fine articolo, viene confermato da una referente interna all’azienda di Mark Zuckerberg che è in fase di testing per l’applicazione social proprio per gli smartphone Android. A riprova del lavoro svolto dagli sviluppatori, viene riportato anche un video che anticipa l’aspetto che i device avranno proprio con la soluzione a sfondo scuro. Quest’ultima, oltra a riposare gli occhi, preserverà anche la batteria di quei telefoni con tecnologia dei display OLED.

Considerando la fase avanzata di sperimentazione per la soluzione dark mode, c’è da aspettarsi che la modalità scura su Facebook e più in particolare per l’app Android arriverà davvero in poco tempo, magari già nella prima parte del mese di novembre che ci apprestiamo a vivere. D’altronde si tratta di una tassello mancante e richiesto a gran voce soprattutto da chi utilizza già lo sfondo scuro, ad esempio, nella versione desktop della nota piattaforma mondiale. La distribuzione della novità, come sempre, potrebbe partire dagli Stati Uniti e comunque essere destinata inizialmente solo ad alcuni stati selezionati. Successivamente l’implementazione dovrebbe essere più capillare per raggiungere davvero tutti gli utenti interessati, ma speriamo nel più breve tempo possibile.