Max Pezzali e J-Ax in 7080902000: il brano è contenuto nell’album Qualcosa Di Nuovo, disponibile da oggi – venerdì 30 ottobre – che segna il ritorno di Pezzali sul mercato discografico.

Anticipato dal singolo Qualcosa Di Nuovo, nel nuovo album di inediti di Pezzali ci sono 12 canzoni tra ballate in perfetto stile Max e interessanti featuring con alcuni dei migliori esponenti del rap italiano.



In Qualcosa DI Nuovo c’è un duetto con Tormento, nel brano Sembro Matto; c’è poi GionnyScandal sulle note di Siamo Quel Che Siamo; e infine J-Ax nella canzone numero 3 della tracklist, con un titolo molto particolare, tutto numerico: 7080902000. Ogni feat. ha una motivazione per Max Pezzali. GionnyScandal è infatti un esponente della musica emo molto apprezzato da suo figlio; Tormento rappresenta per Pezzali una grande soddisfazione perché lo stima e lo apprezza sin dai tempi dei Sottotono.

7080902000 è stato scritto a quattro mani da Max Pezzali e da J-Ax, ed è prodotto da Claudio Cecchetto, Pier Paolo Peroni e Boss Doms. Il testo è un viaggio tra gli anni 70, 80, 90 e 2000 attraverso alcune immagini fondamentali, che rappresentano in modo perfetto quegli anni e li richiamano alla mente.

7080902000 – Max Pezzali e J-Ax (testo)

Usciti vivi solo per puro caso da un mondo pericoloso ma fighissimo

Giocando con gli amici del condominio in cortile noi ci facevamo malissimo

Ginocchia e gomiti sbucciati dalla bici, scivolati sull’asfalto durissimo

L’ora di cena urlata dalle finestre, tutte le mamma che gridavan fortissimo (“È pronto!”)

Domenica mattina gita in collina, un viaggio che sembrava sempre lunghissimo

Senza cinture, senza airbag, pronti a vomitare tra i tornati e le curve a gomito

I genitori che fumavano con i finestrini semichiusi perché dicevano

Di stare attenti a non prenderci un colpo d’aria che ci ammalavamo tantissimo

[Rit.: Insieme]

70, 80, 90, 2000

Tutto ritorna è una ruota che gira

Il viaggio è lungo e sbagliando si impara

Che anche imparando poi si sbaglia ancora

[2a Strofa]

In moto la miscela al 4% buttava fuori un fumo grigio densissimo

In giro senza casco come dei deficienti perché allora era legalissimo

L’idolo della compagnia era quello che impennava meglio e che frenava per ultimo

Che se ci penso adesso non mi capacito di quanto possa esser stato stupido

Mi viene da pensare, “con questi standard, se siamo sopravvissuti è un miracolo”

Meglio che non lo dica in giro sennò stavolta va a finire che poi mi bannano

70, 80, 90, 2000

Tutto ritorna è una ruota che gira

Il viaggio è lungo e sbagliando si impara

Che anche imparando poi si sbaglia ancora

70, 80, 90, 2000

Ninja invincibili, cintura nera

Di rimonte epiche e danni evitati

Di finali giusti da inizi sbagliati

70, 80, 90, 2000