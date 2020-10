Non sono assolutamente isolate le segnalazioni da parte degli utenti che, con il trascorrere dei mesi, riscontrano problemi con il proprio smartphone Huawei e Honor, in riferimento al mancato riconoscimento della propria impronta digitale. In passato, mi è capitato di trattare l’argomento a proposito del cosiddetto Huawei P20, device tra i più colpiti sotto questo punto di vista, ma evidentemente le cose stanno diversamente ed è giusto parlarne con alcune dritte generiche, utili per tutti.

Problemi con mancato riconoscimento impronta con Huawei: come affrontarli

Nel dettaglio, ci sono diversi step da seguire per affrontare al meglio la questione relativa al mancato riconoscimento della propria impronta da parte di un device Huawei e Honor. Dando uno sguardo ai canali social ufficiali del produttore cinese, in particolare per quanto riguarda la divisione italiana, mi sono imbattuto in un feedback che potrebbe rivelarsi utile per molti utenti. Proviamo ad analizzarlo più da vicino:

“In merito alla tua segnalazione, vai in Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset > Esegui il reset di tutte le impostazioni. Questo eliminerà tutti i registri di connessione Wi-Fi e Bluetooth, le impronte digitali registrate e l’ID del viso, nonché la password di blocco. Se l’anomalia dovesse persistere, esegui il backup dei dati ed effettua il reset del dispositivo. Se nonostante il reset, l’anomalia continua a presentarsi, ti suggeriamo di rivolgerti ad un centro assistenza autorizzato Huawei“.

Insomma, questione da affrontare bene, per evitare di allungare i tempi. Se c’è una cosa che ci ha detto il 2020 è che il bug inerente il mancato riconoscimento dell’impronta digitale di un Huawei o di uno smartphone Honor può riguardare anche modelli di fascia alta. Anche a voi è capitato qualcosa del genere? Fateci sapere lasciando un commento a fine articolo per capirci qualcosa di più una volta per tutte.