Finalmente c’è l’ufficialità sull’inizio delle riprese di The Umbrella Academy 3. Anche se Netflix non ha ancora confermato il rinnovo della serie tv, la produzione è al lavoro sulla terza stagione, e ora abbiamo anche una data sul ritorno sul set.

Il secondo ciclo di episodi si era concluso con un cliffhanger che potrebbe riscrivere l’intera storia di The Umbrella Academy. Stando a quanto pubblicato da Production Weekly, il cast e la troupe inizieranno a girare la terza stagione nel febbraio del prossimo anno, per poi concludere ad agosto 2021. Si tratta ovviamente di date provvisorie vista l’attuale emergenza sanitaria in corso in tutto il mondo. A quel punto, The Umbrella Academy 3 potrebbe arrivare sulla piattaforma di streaming nel 2022, quindi due anni dopo la pubblicazione della seconda stagione.

C’è inoltre da temere che Netflix possa fare un passo indietro, come già accaduto con diverse serie tv, prima rinnovate e poi cancellate a causa della crescita dei costi per i protocolli anti Covid da adottare sui set.

Parlando con ComicBook.com in un’intervista esclusiva , lo showrunner della serie Steve Blackman è positivo al riguardo, e ha spiegato di come ormai The Umbrella Academy abbia quasi esaurito il materiale originale a cui attinge – lo show, ricordiamo, è basato sui fumetti di scritti da Gerard Way e disegnati da Gabriel Bá. Tuttavia, lo showrunner ci tiene a precisare:

“Prima di tutto, sono molto vicino a Gerard e Gabriel, quindi prima di procedere, mi consulto con loro per la prossima stagione per fa sapere cosa sto facendo”, ha detto Blackman. “Sono molto gentili e mi stanno suggerendo dove stanno andando con i prossimi volumi. A volte guardano qualcosa che faccio e propongo di doverlo inserire anche nella graphic novel. Loro mi rispondono, ‘Beh perché non lo fai nello show?’. Accettiamo che siano cose diverse, ma amiamo ogni volta che possiamo trovare questi crossover. Ho una certa idea su come procedere la storia, e stiamo lavorando insieme per arrivare nello stesso posto. Ma non voglio anticiparli. Adoro quello che fanno.”

Gerard Way e Gabriel Bá hanno annunciato di essere al lavoro sul quarto volume del fumetto, il cui titolo è Sparrow Academy, ma non hanno ancora confermato una data di uscita.

Per quanto riguarda The Umbrella Academy 3, si spera che i tempi non si allunghino ancora. Le prime due stagioni sono disponibili su Netflix.