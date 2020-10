Potremmo interpretarla come una vera e propria mossa strategica quella messa in campo da Apple per l’iPhone 12. Una componente dei nuovi melafonini fondamentale come la fotocamera sembrerebbe non riparabile in alcun modo se non dalla stessa Apple e specifici centri autorizzati. Un eventuale problema con la componente hardware dunque non potrebbe mai essere superato recandosi presso un centro riparazioni qualunque, magari come accaduto invece per iPhone 11 e modelli precedenti.

La certezza di quanto appena affermato proviene dagli esperti di iFixit da sempre impegnati nello smontare nuovo hardware per comprendere il grado di riparabilità dello stesso). A qualche settimana oramai dal lancio dei nuovi iPhone 12, è stata condotta un’attenta analisi sui nuovi melafonini e questa ha messo in evidenza quanto segue. La fotocamera dell’iPhone 12 non potrà essere riparata in alcun modo se non con uno strumento/accessorio presente solo nei centri Apple oppure in quelli direttamente autorizzati dal brand. Qualsiasi altro canale di riparazione non sarà valido e i tecnici proposti intervenendo, potrebbero anche creare danni al melafonino di turno.

La mossa di Apple può essere di certo considerata inattesa ma anche molto strategica. Con l’impossibilità di riparare una componente cruciale come la fotocamera se non per canali ufficiali, il brand di Cupertino si assicura che non avvengano manomissioni magari da risolvere anche in garanzia e comunque pure nuovi eventuali e corposi introiti da interventi fin qui non previsti.

Come sottolinea il sito 9to5Mac.com, secondo alcuni documenti interni alla stessa Apple, sembrerebbe pure che in caso di riparazioniagli schermi di iPhone 12 e melafonini successivi, agli operatori per la riparazione sia ora richiesto di eseguire l’app di configurazione del sistema proprietaria di Apple collegata al Cloud. Insomma, i melafonini sono blindati per il prossimo futuro e da portare esclusivamente presso un centro autorizzato in caso di problemi e difficoltà. Chissà se ne saranno felici i primi possessori della nuova generazione di prodotti Apple.