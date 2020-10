I Samsung Galaxy S21 sono sempre più vicini al loro lancio. Ne è una riprova l’avvenuta certificazione NFC di uno dei modelli dei prossimi top di gamma, in particolare dell’esemplare standard della prossima serie. Ormai dunque non ci sono dubbi sul fatto che i nuovi dispositivi, per il 2021 arriveranno prima del tempo.

La certificazione NFC (Near field Communication) riporta la data di soli due giorni fa ossia del 28 ottobre. Il numero modello indicato nel documento di verifica è quello SM-G991U. Come sempre, proprio la certificazione non ci fornisce informazioni a livello hardware del dispositivo ma almeno ci fornisce la certezza che lo smartphone è più vicino alla sua presentazione.

Il lancio dei Samsung Galaxy S21 sembra ormai certo per fine gennaio 2021. L’uscita anticiperà di qualche settimana la consueta tabella di marcia del produttore sudcoreano che, fino a questo momento, ha sempre svelato i suoi device di punta di inizio anno tra febbraio o anche marzo. Si parla anche di commercializzazione anticipata sempre per tutta la serie in arrivo, con il via delle vendite nei primi giorni di febbraio.

Non ci sono neanche dubbi sulla composizione dei tris di device quasi imminenti. Ci sarà appunto un Samsung Galaxy S21 standard ma anche un Galaxy S21 Plus e infine il Galaxy S21 Ultra. La denominazione della serie Galaxy S20 verrà dunque ripetuta nei tre esemplari previsti fra circa un paio si mesi.

Le notizie finora trapelate da vari siti web di benchmark e certificazione, si riferiscono a Samsung Galaxy S21 con processore Qualcomm Snapdragon 875 negli Stati Uniti e in Cina ma come accaduto in passato, con soluzione proprietaria altrove. Le prossime ammiraglia avranno dunque da noi il SoC Exynos 2100. Ancora, in riferimento al display del modello Ultra sembra certo uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici, una fotocamera principale da 108 MP sul retro e una fotocamera frontale da 40 MP per i selfie e in videochiamata.