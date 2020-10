Francesco Oppini eliminato al Grande Fratello Vip 2020 al posto di Elisabetta Gregoraci? Sembra proprio che il figlio di Alba Parietti alla fine sarà l’agnellino da sacrificare sull’altare del televoto salvando ancora una volta la bella calabrese proprio come è successo la scorsa settimana altrimenti che gusto ci sarebbe a far entrare Stefano Bettarini lunedì sera senza una sua, ex, presunta fiamma?

Il popolo dei social è sempre più convinto che tocchi proprio a Francesco Oppini lasciare la casa questa sera soprattutto dopo quello che è successo in questi giorni con Tommaso Zorzi prima e con Dayane Mello dopo.

Ecco il nominati di questa puntata:

Nelle scorse ore, sui profili ufficiali del Grande Fratello Vip 2020 sono state annunciate le novità di questa sera a cominciare proprio dallo scontro che vede la calabrese protagonista contro Stefania Orlando. La conduttrice la trova falsa nel suo atteggiamento con Pierpaolo Pretelli e lo ha fatto presente al giovane causando una reazione in Elisabetta che l’ha definita invidiosa. Le due si diranno queste cose anche faccia a faccia questa sera?

Questo non è l’unico scontro che andrà in scena questa sera visto che in settimana hanno litigato anche Tommaso Zorzi e Patrizia de Blanck. Quest’ultima ha accusato l’influencer di agire secondo uno scherma perché falso e lui le ha fatto presente che preferirebbe sentirle dire in faccia alcune cose. Alla fine si parlerà ancora di Amedeo Goria che entrerà nella casa per spiegare le sue parole alla figlia Guenda e finalmente entrerà nella casa Paolo Brosio dopo il problema Coronavirus.

Nuove eliminazioni e nuove nomination attendono il pubblico che avrà modo di capire davvero se la Gregoraci si salverà e potrà rimanere accanto a Pierpaolo oppure alla fine il pubblico la punirà.